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MHT CET Result 2026: महाराष्ट्र सीईटी पहले एटेम्प्ट का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें PCB ग्रुप का स्कोरकार्ड

MHT CET Result 2026: महाराष्ट्र सीईटी पहले एटेम्प्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. फिलहाल PCB ग्रुप का स्कोरकार्ड लिंक एक्टिव हुआ है, यहां देखें डायरेक्ट लिंक...

By: Shivani Singh | Last Updated: June 9, 2026 11:53:43 AM IST

MHT CET Result 2026: महाराष्ट्र सीईटी पहले एटेम्प्ट का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें PCB ग्रुप का स्कोरकार्ड


MHT CET Result 2026 Out(1st Attempt): महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने एमएचटी सीईटी 2026 के पहले एटेम्प्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है. जो छात्र इस परीक्षा के पहले सेशन में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. फिलहाल स्टेट सीईटी सेल ने PCB (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी) ग्रुप का रिजल्ट लिंक एक्टिव किया है.

यह रिजल्ट स्कोरकार्ड के रूप में जारी किया गया है, जिसमें छात्रों के कुल और सब्जेक्ट-वाइज पर्सेंटाइल स्कोर दिए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, जो छात्र दोनों एटेम्प्ट में शामिल होंगे, उनके फाइनल सिलेक्शन के लिए दोनों में से बेस्ट स्कोर (जिसमें ज्यादा नंबर होंगे) को माना जाएगा. एमएचटी सीईटी पहले प्रयास के PCM और PCB ग्रुप के रिजल्ट से जुड़े हर लाइव अपडेट के लिए यहाँ हमारे साथ बने रहें.

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MHT CET 2026 Result: ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए ‘CET Result’ के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब आपकी स्क्रीन पर MHT CET का लॉगिन विंडो खुल जाएगा.

स्टेप 4: यहाँ अपना रजिस्टर्ड Email ID और पासवर्ड दर्ज करें.

स्टेप 5: लॉगिन करते ही आपका महाराष्ट्र सीईटी रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लें.

MHT CET 2026 Result Link

MHT CET 2026 का रिजल्ट केवल ऑनलाइन मोड में ही डाउनलोड किया जा सकता है. जिन छात्रों ने PCB ग्रुप से परीक्षा दी थी, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं.

👉 [MHT CET 2026 PCB Scorecard Download Link]

MHT CET स्कोरकार्ड में दी गई जरूरी डिटेल्स

एमएचटी सीईटी 2026 के स्कोरकार्ड में छात्र के नंबर्स के साथ-साथ उनकी बेसिक जानकारी भी दी गई है. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपने स्कोरकार्ड में इन जानकारियों को अच्छी तरह जरूर चेक कर लें:

  • उम्मीदवार का नाम (Candidate’s Name)
  • माता-पिता का नाम (Parent’s Name)
  • एप्लीकेशन नंबर (Application Number)
  • सब्जेक्ट (Subject Group – PCM/PCB)
  • कैटेगरी (Category)
  • सब्जेक्ट-वाइज पर्सेंटाइल स्कोर (Subject-wise Percentile Score)
  • कुल पर्सेंटाइल स्कोर (Aggregate Percentile Score)

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