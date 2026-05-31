Home > शिक्षा > MHT CET MBA Result 2026 OUT: महाराष्ट्र MHT CET MBA रिजल्ट cetcell.mahacet.org पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

MHT CET MBA Result 2026 OUT: महाराष्ट्र MHT CET MBA रिजल्ट cetcell.mahacet.org पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

MHT CET MBA/MMS Result 2026 जारी हो गया है. उम्मीदवार सीधे इस लिंक cetcell.mahacet.org के जरिए भी स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 31, 2026 12:55:08 PM IST

MHT CET MBA Result 2026 जारी हो गया है.
MHT CET MBA Result 2026 जारी हो गया है.


MHT CET MBA Result 2026 OUT: महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल ने MBA और MMS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित MHT CET 2026 के पहले चरण का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने रजिस्टर्ड लॉगिन विवरण की मदद से आधिकारिक पोर्टल cetcell.mahacet.org पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इस परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि अब वे अपने परसेंटाइल स्कोर के आधार पर आगामी प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं.

You Might Be Interested In

अप्रैल में आयोजित हुई थी परीक्षा

MHT CET MBA/MMS 2026 का पहला प्रयास 6 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित किया गया था. परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब उम्मीदवारों के स्कोर सार्वजनिक कर दिए गए हैं. परिणाम जारी होने के साथ ही अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उन्हें किन संस्थानों में प्रवेश मिलने की संभावना है.

संशोधित आंसर-की के आधार पर तैयार हुआ परिणाम

CET सेल ने हाल ही में PCM समूह के लिए अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) भी जारी की थी. विभिन्न विषयों में प्राप्त 76 आपत्तियों की समीक्षा के बाद 16 आपत्तियों को सही माना गया. फिजिक्स विषय में सबसे अधिक संशोधन किए गए, जहां 12 प्रश्नों को हटाने का फैसला लिया गया. इन प्रश्नों के लिए संबंधित परीक्षा सत्रों में शामिल सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे.

इसके अलावा केमिस्ट्री के दो प्रश्नों और गणित के कुछ प्रश्नों में भी त्रुटियां पाई गईं, जिनके लिए उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए गए हैं. इसी संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर अंतिम स्कोर और परसेंटाइल तैयार किए गए हैं.

MHT CET MBA Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड

MHT CET की आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाएं.
MAH CET 2026 (MBA/MMS) सेक्शन में उपलब्ध “View MBA CET Score Card” लिंक पर क्लिक करें.
अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.
सिक्योरिटी पिन भरकर लॉगिन करें.
स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा.
PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

एडमिशन प्रक्रिया में स्कोरकार्ड की होगी अहम भूमिका

MAH MBA CET 2026 स्कोरकार्ड प्रवेश प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसमें उम्मीदवार का परसेंटाइल, परीक्षा विवरण, आवेदन किए गए कोर्स और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज होती हैं. CAP (Centralized Admission Process) के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है.

दूसरे प्रयास और CAP काउंसलिंग पर नजर

जो उम्मीदवार अपने वर्तमान स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं, उनके पास दूसरे प्रयास के माध्यम से बेहतर परसेंटाइल हासिल करने का अवसर मौजूद है. वहीं CET सेल जल्द ही CAP काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर सकता है, जिसके जरिए महाराष्ट्र के विभिन्न MBA और MMS संस्थानों में सीट आवंटन किया जाएगा.

इस वर्ष CET परीक्षाओं के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं. पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि यह दर्शाती है कि राज्य में उच्च शिक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों की रुचि लगातार बढ़ रही है. CET सेल द्वारा तकनीक-आधारित और छात्र-केंद्रित परीक्षा प्रणाली विकसित करने के प्रयास भी इस बढ़ती भागीदारी का एक प्रमुख कारण माने जा रहे हैं.

Tags: MBAMHT CET
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

गर्मी में इस तरीके से बिल्कुल न खाएं पपीता!

May 31, 2026

IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें...

May 31, 2026

सोने से भी महंगा आम! जानें क्यों इतना कीमती है...

May 31, 2026

Loan की EMI जल्दी निपटाने की 8 धांसू ट्रिक!

May 31, 2026

हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये...

May 30, 2026
MHT CET MBA Result 2026 OUT: महाराष्ट्र MHT CET MBA रिजल्ट cetcell.mahacet.org पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MHT CET MBA Result 2026 OUT: महाराष्ट्र MHT CET MBA रिजल्ट cetcell.mahacet.org पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
MHT CET MBA Result 2026 OUT: महाराष्ट्र MHT CET MBA रिजल्ट cetcell.mahacet.org पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
MHT CET MBA Result 2026 OUT: महाराष्ट्र MHT CET MBA रिजल्ट cetcell.mahacet.org पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
MHT CET MBA Result 2026 OUT: महाराष्ट्र MHT CET MBA रिजल्ट cetcell.mahacet.org पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड