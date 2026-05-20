MHT CET Answer Key 2026 Date: महाराष्ट्र सीईटी PCM ग्रुप की आंसर की cetcell.mahacet.org पर आज, ऐसे करें डाउनलोड

MHT CET Answer Key 2026 Date: स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, महाराष्ट्र आज MHT CET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकता है. जिन उम्मीदवारों ने PCM ग्रुप की परीक्षा दी है, वे अब MAHACET की आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर अपनी आंसर की देख और डाउनलोड कर सकते हैं. यह सुविधा उम्मीदवारों को अपने उत्तरों का मिलान करने और संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में मदद करेगी.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उम्मीदवारों को न केवल प्रोविजनल आंसर की बल्कि प्रश्न पत्र और अपनी रिस्पॉन्स शीट भी देखने की सुविधा दी जाएगी. साथ ही, यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है तो उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आपत्ति दर्ज करने और आंसर की देखने का लिंक 22 मई 2026 तक सक्रिय रहेगा, जिसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा.

MHT CET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

MAHACET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “MHT CET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवार को अपनी डिटेल्स दर्ज करनी होंगी.

लॉगिन करने के बाद आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी.

अब उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि किसी उम्मीदवार को किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है. प्रत्येक आपत्ति के लिए 1,000 रुपये शुल्क तय किया गया है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा. “Grievances/Objections Tracking” सुविधा उम्मीदवार के लॉगिन पोर्टल में “Objection Tracking” सेक्शन के तहत उपलब्ध रहेगी, जहां वे अपनी आपत्तियों की स्थिति भी देख सकते हैं.

परीक्षा का शेड्यूल और पैटर्न

MHT CET 2026 (PCM ग्रुप) परीक्षा 12 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की जा रही है, जिसमें 16 और 17 मई को ब्रेक रखा गया है. यह परीक्षा महाराष्ट्र के 36 जिलों में स्थित 194 केंद्रों पर दो शिफ्टों में आयोजित हो रही है. इस वर्ष लगभग 3,21,917 छात्रों ने दूसरे प्रयास के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग (PwD) उम्मीदवार शामिल हैं. पहली बार छात्रों को JEE Main की तरह दो अवसर दिए गए हैं, जिससे उन्हें बेहतर स्कोर करने का मौका मिल सके. पहला प्रयास अप्रैल 2026 में 11 से 20 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया था.

स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, महाराष्ट्र द्वारा जारी यह आंसर की छात्रों के लिए महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इससे वे अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं और आवश्यक होने पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं.

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