MHT CET 2027 Exam Date: छात्रों को बड़ी राहत, अब 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद होंगे दोनों अटेम्प्ट, जानें नया शेड्यूल

MHT CET 2027 Exam Date: महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्स में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. महाराष्ट्र सरकार ने MHT-CET 2027 के दोनों प्रयासों को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद आयोजित करने का फैसला किया है. इससे उन छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा, जिन्हें बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा की तैयारी एक साथ करने को लेकर चिंता थी.

पहले MHT-CET 2027 का पहला प्रयास दिसंबर 2026 में आयोजित करने की योजना थी. हालांकि, अभिभावकों, छात्रों और एडमिशन काउंसलरों की ओर से शेड्यूल को लेकर सवाल उठाए गए थे. इन सुझावों और छात्रों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव का निर्णय लिया गया है.

MHT CET 2027: मार्च से मई के बीच हो सकते हैं दोनों प्रयास

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षाएं फरवरी 2027 में आयोजित होनी हैं. नए फैसले के अनुसार, MHT-CET 2027 के दोनों प्रयास बोर्ड परीक्षाओं के बाद आयोजित किए जाएंगे. दोनों परीक्षाओं की संभावित अवधि मार्च से मई 2027 के बीच बताई जा रही है. हालांकि, परीक्षा की आधिकारिक तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, दोनों प्रयासों के बीच कम से कम चार सप्ताह का अंतर रखा जाएगा. इससे छात्रों को पहले प्रयास के बाद अपनी तैयारी का आकलन करने और कमजोर विषयों पर दोबारा मेहनत करने का मौका मिल सकता है.

छात्रों की मांग पर बदला गया परीक्षा कार्यक्रम

CET सेल के एक अधिकारी के अनुसार, परीक्षा के पुराने शेड्यूल को लेकर विभाग को कई अनुरोध मिले थे. छात्रों को आशंका थी कि दिसंबर में पहला प्रयास होने से उन्हें बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा की तैयारी के बीच तालमेल बैठाने में परेशानी होगी. इसके अलावा, कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में शुरू होती हैं. ऐसे में छात्रों को लगा कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं से पहले CET आयोजित होने पर उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती है. नंदुरबार, धाराशिव और चंद्रपुर जैसे जिलों से भी इस संबंध में चिंताएं सामने आई थीं. छात्रों और अन्य संबंधित पक्षों से मिले फीडबैक के बाद सरकार ने दोनों प्रयास बोर्ड परीक्षाओं के बाद आयोजित करने का निर्णय लिया.

MHT CET में दो अटेम्प्ट का क्या होगा फायदा?

MHT-CET में दो प्रयासों की व्यवस्था शुरू करने का उद्देश्य छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का एक अतिरिक्त अवसर देना है. यह प्रणाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं, जैसे JEE, के अनुरूप परीक्षा व्यवस्था तैयार करने की दिशा में भी एक कदम है. इस व्यवस्था के तहत छात्र दोनों प्रयासों में शामिल हो सकते हैं और प्रवेश के लिए अपने बेहतर स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पहली परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक आने पर छात्रों को दूसरा मौका मिलता है. दो प्रयासों की व्यवस्था नवंबर 2025 में शुरू की गई थी. 2025-26 शैक्षणिक सत्र में दोनों प्रयास अप्रैल और मई में आयोजित किए गए थे, क्योंकि यह निर्णय देर से लिया गया था.

MHT CET 2027: छात्रों को अब क्या करना चाहिए?

परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव से छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उसके बाद CET की तैयारी के लिए समय व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मार्च से मई के बीच परीक्षा आयोजित होने की जानकारी फिलहाल संभावित शेड्यूल पर आधारित है. छात्रों को आधिकारिक तारीखों, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और परीक्षा पैटर्न से जुड़ी घोषणाओं के लिए महाराष्ट्र CET सेल की वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए.

MHT-CET 2027 के दोनों प्रयास बोर्ड परीक्षाओं के बाद कराने का फैसला उन छात्रों के लिए अहम है, जो 12वीं के साथ इंजीनियरिंग या फार्मेसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद ही सटीक तारीखों की पुष्टि होगी.