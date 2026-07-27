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MHT CET 2026 Final Merit List: कुछ ही देर में जारी होगा फाइनल मेरिट लिस्ट, fe2026.mahacet.org पर ऐसे करें चेक

MHT CET 2026 Final Merit List: CAP राउंड 1 का प्रोविजनल खाली सीट मैट्रिक्स CET सेल द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद पब्लिश किया जाएगा. ऑप्शन एंट्री से कैंडिडेट अपनी पसंद का कॉलेज और ब्रांच भरकर कन्फर्म कर सकेगा.

By: Divyanshi Singh | Published: July 27, 2026 4:30:14 PM IST

MHT CET 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट आज जारी होगी
MHT CET 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट आज जारी होगी


MHT CET 2026 Final Merit List:  महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल आज 27 जुलाई को MHT CET फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड करेगा. इससे उन कैंडिडेट्स को मदद मिलेगी जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के आधार पर अलग-अलग इंस्टिट्यूट में BE/BTech कोर्स में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं. कैंडिडेट्स ऑफिशियल एडमिशन प्लेटफॉर्म पर मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद एंटर करके अपना मेरिट स्टेटस देख सकते हैं.

CAP काउंसलिंग में सीटों के अलॉटमेंट के लिए सभी कैंडिडेट्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में महाराष्ट्र स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा. इसे इस महीने पहले जारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से ऑब्जेक्शन के इनपुट लेने के बाद फाइनल किया गया है.

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मेरिट लिस्ट के बाद शुरू होगा CAP राउंड 1 

CAP राउंड 1 का प्रोविजनल खाली सीट मैट्रिक्स CET सेल द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद पब्लिश किया जाएगा. ऑप्शन एंट्री से कैंडिडेट अपनी पसंद का कॉलेज और ब्रांच भरकर कन्फर्म कर सकेगा. सीटों का अलॉटमेंट मेरिट रैंक, कैटेगरी, काउंसलिंग के दौरान भरी गई पसंद और सीटों की अवेलेबिलिटी के आधार पर किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट: MHT CET 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट

MHT CET 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें?

कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने की सलाह दी जाती है:

  • रिजल्ट के लिए मेन वेबसाइट पर चेक करें.
  • अब ‘MHT CET 2026 की फाइनल मेरिट लिस्ट’ लिंक पर क्लिक करें.
  • ज़रूरी क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगऑन करें.
  • महाराष्ट्र स्टेट और ऑल इंडिया रैंक्स देखें.
  • कृपया भविष्य के लिए मेरिट लिस्ट की एक कॉपी रख लें.

फाइनल मेरिट लिस्ट क्यों मायने रखती है?

महाराष्ट्र के लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रोसेस में आखिरी फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत ज़रूरी है. यह प्रोविजनल लिस्ट के उलट, 23 से 25 जुलाई तक कैंडिडेट्स के सभी वैलिड करेक्शन और शिकायतों की एक प्रोविजनल लिस्ट दिखाती है.

कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी रैंक दोबारा चेक कर लें और CAP राउंड 1 के सवालों का जवाब देने से पहले सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें. मेरिट रैंक में बढ़ोतरी से सीट अलॉटमेंट के समय ज़्यादा पसंदीदा इंजीनियरिंग कॉलेज और ब्रांच में एडमिशन पाने में मदद मिलती है.

Tags: MHT CET 2026 Final Merit List
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