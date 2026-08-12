MHT CET 2026 सीएपी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज, fe2026.mahacet.org से कर पाएंगे चेक

MHT CET 2026 CAP Round 2 Seat Allotment Result: महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग और संबंधित प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल आज यानी 12 अगस्त 2026 को MHT CET 2026 सीएपी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करेगा. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट fe2026.mahacet.org पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकेंगे.

राउंड 2 का परिणाम उम्मीदवारों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन्हें उनके मेरिट, पसंद और उपलब्ध सीटों के आधार पर कॉलेज और ब्रांच आवंटित की जाएगी.

किन उम्मीदवारों को मिलेगा अलॉटमेंट का लाभ?

जिन उम्मीदवारों को CAP Round 1 में सीट नहीं मिल सकी थी, वे राउंड 2 के परिणाम में अपने अलॉटमेंट की जांच कर सकते हैं. इसके अलावा, राउंड 1 में सीट प्राप्त करने वाले और बेहतर कॉलेज या ब्रांच के लिए अपग्रेडेशन विकल्प चुनने वाले उम्मीदवार भी अपना नया स्टेटस देख सकेंगे. जो विद्यार्थी पहली बार CAP प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, उनके लिए भी राउंड 2 अलॉटमेंट परिणाम महत्वपूर्ण है.

MHT CET CAP Round 2 Result ऐसे करें चेक

MHT CET की आधिकारिक वेबसाइट fe2026.mahacet.org पर जाएं.

होमपेज पर MHT CET 2026 CAP Round 2 से संबंधित लिंक खोजें.

Seat Allotment Result लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई Application ID और Date of Birth दर्ज करें.

लॉगिन डिटेल्स सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिखाई देगा.

कॉलेज और ब्रांच की जानकारी ध्यान से जांचें.

रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य की एडमिशन प्रक्रिया के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

रिजल्ट में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

CAP Round 2 Seat Allotment Result में उम्मीदवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा सकती हैं. इनमें नाम, MHT CET एप्लीकेशन नंबर, मेरिट रैंक, कैटेगरी, अलॉट किया गया कॉलेज, ब्रांच और रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देश शामिल हो सकते हैं. रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवारों को सभी विवरण ध्यान से जांचना चाहिए. अगर किसी जानकारी में गड़बड़ी नजर आती है, तो संबंधित उम्मीदवार को महाराष्ट्र स्टेट CET सेल से संपर्क करना चाहिए.

सीट मिलने के बाद क्या करें?

राउंड 2 में सीट अलॉट होने के बाद केवल रिजल्ट डाउनलोड करना पर्याप्त नहीं होगा. उम्मीदवारों को CET सेल द्वारा जारी फ्रीज, फ्लोट या अपग्रेडेशन विकल्प, सीट स्वीकृति, फीस भुगतान और रिपोर्टिंग से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. एडमिशन की समयसीमा चूकने से बचने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए प्रत्येक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए. सही समय पर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने से कॉलेज में प्रवेश को लेकर आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सकता है.