NEET Re-Exam 2026 Update: पेपर लीक के बाद 21 जून के री-एग्जाम के लिए गृह मंत्रालय ने लिए बड़े फैसले; लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस!

21 जून को आयोजित होने वाले नीट-री एग्जाम 2026 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. सरकार ने परीक्षा को बिना धांधली और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए कड़े आदेश दे दिए हैं. पिछले दिनों नीट परीक्षा में पेपर लीक की खबरों के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दिया गया था. अब एग्जाम को 21 जून 2026 के लिए री-शेड्यूल किया गया है. सरकार ने भी Re-NEET UG एग्जाम को लेकर सरकार कोई ढ़िलाई नहीं छोड़ता चाहती. इस मामले में सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल मीटिंग आयोजित की गई, जिसका एजेंडा था- एग्जाम में ‘जीरो टॉलरेंस’ यानी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं. जानिए-

चप्पे-चप्पे पर रहेगा कड़ी सुरक्षा का पहरा

21 जून 2026 को री-शेड्यूल किए गए एग्जाम को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस के साथ-साथ देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसिया परीक्षा की निगरानी करेंगी. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता वाली मीटिंग में CRPF और CISF के डायरेक्टर जनरल, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के बड़े अधिकारी शामिल हुए.

पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्न पत्रों को सभी एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाए गए. इसके अलावा, एग्जाम सेंटर्स की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों से लेकर कड़ी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जा चुकी है.

अभ्यर्थियों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें

अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए गृह सचिव ने बच्चों के लॉजिस्टिकल से जुड़े प्रॉब्लम्स पर काम करने की परमिशन दे दी है.रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भरोसा दिलाया है कि एग्जाम के दिन एक्स्ट्रा ट्रेनें और स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने में कोई बाधा न आए.

क्यों जरूरी है ये सख्ती?

NEET एग्जाम देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसे क्लीयर करने वाले अभ्यर्थियों को देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों मे एडमिशन मिलता है. यही वजह है कि बच्चे एग्जाम की तैयारी में जी-जान लगा देते हैं. लेकिन पेपर लीक जैसे मामले न सिर्फ बच्चों का मनोबल कम करते हैं बल्कि सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है.

भारत भर में 5,000 से अधिक एग्जाम सेंटर्स पर 3 मई को लगभग 22 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, लेकिन एनटीए की घोषणा से अधिकांश उम्मीदवार निराश हो गए. अब 21 जून 2026 को री-एग्जाम के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने एडमिट कार्ड जारी किए हैं, जिसे NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

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