Success Story: 18 महीने की मेहनत, जर्मन भाषा, Mechatronics की ट्रेनिंग, ऐसे हासिल किया Mercedes-Benz का मौका

Mercedes-Benz Success Story: कई युवाओं का सपना होता है कि वे विदेश जाकर अपने पसंदीदा क्षेत्र में करियर बनाएं, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती. लगातार तैयारी, भाषा की समझ, तकनीकी कौशल और धैर्य भी उतना ही जरूरी है. केरल के डिप्लोमा होल्डर अतुल कृष्णा की कहानी इसी बात की मिसाल है.

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रुचि रखने वाले अतुल ने करीब डेढ़ साल तक तैयारी की और आखिरकार जर्मनी में Mercedes-Benz के साथ काम करने का अवसर हासिल किया. उनके लिए यह उपलब्धि सिर्फ नौकरी मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने पसंदीदा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत है.

Volkswagen सर्विस सेंटर से शुरू हुआ जर्मनी का सपना

अतुल ने केरल से डिप्लोमा किया. पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़ने लगी. एक Volkswagen सर्विस सेंटर देखने के बाद उनके मन में जर्मन कार कंपनियों और वहां के ऑटोमोबाइल सेक्टर को समझने की जिज्ञासा पैदा हुई. इसके बाद उन्होंने जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च की. धीरे-धीरे यह जिज्ञासा एक लक्ष्य में बदल गई और उन्होंने तय किया कि वे जर्मनी में ही अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

एजेंसियों से मिली अनिश्चितता, फिर तलाशा नया रास्ता

जर्मनी में अवसर तलाशते हुए अतुल ने कई एजेंसियों से संपर्क किया. हालांकि, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेशन और स्पष्ट जानकारी की कमी रही. कई बार कॉल या मैसेज का अपेक्षित जवाब नहीं मिल पाता था. इस अनुभव के बाद उन्होंने ऐसा रास्ता तलाशना शुरू किया, जहां उन्हें प्रक्रिया की बेहतर समझ और लगातार मार्गदर्शन मिल सके.

Instagram से मिला SHINE सेंटर का पता

अतुल को Instagram पर Medhavi के SHINE सेंटर के बारे में जानकारी मिली. पहले से जर्मनी जाने की तैयारी कर रहे अतुल ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली. बातचीत और मार्गदर्शन के जरिए उन्हें विदेश में करियर की तैयारी का एक ज्यादा व्यवस्थित तरीका समझ आया. उन्हें यह भी महसूस हुआ कि केवल विदेश जाने की इच्छा पर्याप्त नहीं है. इसके लिए भाषा, तकनीकी क्षमता और संबंधित इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार करना जरूरी है.

डेढ़ साल तक भाषा और टेक्निकल स्किल पर किया काम

अतुल की तैयारी लगभग 18 महीने चली. इस दौरान उन्होंने जर्मन भाषा पर काम किया और जरूरी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी की. उनकी तकनीकी ट्रेनिंग Mechatronics Technician Skills पर केंद्रित रही. इस तैयारी ने उन्हें तकनीकी ज्ञान के साथ जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कामकाजी माहौल और सांस्कृतिक बदलाव को समझने में भी मदद की. उनके मुताबिक, भाषा सीखना सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक था. इसके साथ ही लंबे समय तक परिणाम का इंतजार करना और अनिश्चितता के बीच लगातार तैयारी करते रहना भी आसान नहीं था.

Mercedes-Benz में मौका मिला तो लगा सपना सच हो गया

जब अतुल को जर्मनी में Mercedes-Benz के साथ काम करने का अवसर मिला, तो उनके लिए यह लंबे संघर्ष का परिणाम था. परिवार के लिए भी यह गर्व का पल रहा. अब उनका लक्ष्य केवल नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को करीब से समझना, अपनी तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाना और आगे बड़ी जिम्मेदारियां संभालना है. भविष्य में वे नई तकनीक और इनोवेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं. उनका एक सपना अपनी खुद की कार बनाना भी है.

अतुल की कहानी बताती है कि विदेश में करियर बनाने का रास्ता तुरंत आसान नहीं होता. स्पष्ट लक्ष्य, लगातार सीखने की आदत और धैर्य लंबे सफर को मंजिल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.