Home > शिक्षा > JEE Advance में 2 नंबर से चूके,अब ISRO में कर रहे ‘रॉकेट टेस्टिंग’… मेरठ के संकेत कुमार ने दुनिया को दिखा दिया सेल्फ स्टडी का दम!

JEE Advance में 2 नंबर से चूके,अब ISRO में कर रहे ‘रॉकेट टेस्टिंग’… मेरठ के संकेत कुमार ने दुनिया को दिखा दिया सेल्फ स्टडी का दम!

2021 में संकेत कुमार जेईई एडवांस एग्जाम में पास होते-होते केवल 2 अंकों से चूक गए. कई लोगों ने ड्रॉप ईयर न लेने की सलाह दी लेकिन संकेत ने हिम्मत नहीं हारी. दोबारा उम्मीद बांधी, मेहनत की और वो मुकाम हासिल किया जो आज दूसरे स्टूडेंट को इंस्पायर कर रहा है.

By: Kajal Jain | Published: June 23, 2026 1:01:57 PM IST

JEE Advance में 2 नंबर से चूके,अब ISRO में कर रहे 'रॉकेट टेस्टिंग'... मेरठ के संकेत कुमार ने दुनिया को दिखा दिया सेल्फ स्टडी का दम!
JEE Advance में 2 नंबर से चूके,अब ISRO में कर रहे 'रॉकेट टेस्टिंग'... मेरठ के संकेत कुमार ने दुनिया को दिखा दिया सेल्फ स्टडी का दम!


मेरठ के दीवान पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र संकेत कुमार का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) में वैज्ञानिक/इंजीनियर के पद पर हुआ है. दोस्तों से लेकर रिश्तेदार संकेत और उनके परिवार को बधाईयां दे रहे हैं. लेकिन संकेत के लिए यहां तक पहुंचने का सफर उतना भी आसान नहीं था. इससे पहले संकेत को एक ऐसा झटका लगा जिसके बाद लोगों ने उसे एग्जाम की तैयारी न करने की तक सलाह दी.

2 अंकों से चूक गए थे संकेत

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, संकेत ने 2021 में जेईई एडवांस्ड के एग्जाम दिए थे लेकिन क्वालीफाई करने के लिए सिर्फ दो अंकों से चूक गए.कई लोगों ने ड्रॉप ईयर न लेने की सलाह दी. लेकिन संकेत ने तैयारी जारी रखी. और किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिए बिना ही संकेत ने सेल्फ स्टडीज, यूट्यूब लेक्चर और लास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए.  जेईई एग्जाम पास करने के लिए संकेत पूरी तरह से सेल्फ स्टडी पर डिपेंडेंट थे. कड़ी मेहनत की और अगले साल मेन्स और एडवांस्ड दोनों परीक्षाएं पास कीं. इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया.

You Might Be Interested In

जब इसरो से मिला इंटरव्यू लैटर

एक तरफ IIST में एडमिशन लेने वाले दूसरे स्टूडेंट प्रोपल्शन और एरोडायनेमिक जैसे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे थे. वहां संकेत ने भीड़ से अलग  वाइब्रेशन और एकॉस्टिक सब्जेक्ट को चुना. अपने बैच में स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनने वाले संकेत अकेले कैंडिडेट थे. कोर्स के दौरान संकेत तो जापान की शिनरा आईएनसी से एक एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए चुना गया, जहां उन्होंने 3 महीने तक काम किया. IIST में  भी 8.2 का सीजीपीए हासिल की 

माता-पिता को नहीं थी ISRO की भनक

अच्छे नंबरों से अपने कोर्स को क्वालिफाई करने वाले संकेत कुमार को आखिरकार इसरो से इंटरव्यू का कॉल आया. संकेत को पहली पोस्टिंग महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में मिली जहां लॉन्च से पहले रॉकेट सिस्टम की फाईनल टेस्टिंग की जाती है. मेरठ के मोदीपुरम निवासी संकेत ने अपनी अचीवमेंट्स का क्रेडिट अपने माता-पिता को दिया है. संकेत ने बताया कि जब उन्होंने एक साल का ड्रॉप लिया तो माता-पिता ने पूरा सपोर्ट किया और सेल्फ स्टडी से उन्होंने सफलता हासिल की.

माता-पिता भाई ने दिया स्पेशल मैसेज

संकेत अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देते हैं. वो कहते हैं कि माता-पिता मेरे साथ खड़े रहे और भाई ने मुझे फाइनेंशिली सपोर्ट किया. इसरो के इंटरव्यू में जाने से पहले मैंने माता-पिता को नहीं बताया था क्योंकि उन्हें सरप्राइज देना चाहता था. वहीं संकेत की मां सुनीत, पिता गुलशन कुमार और भाई हर्षित भी संकेत की उपलब्धि पर गर्व करते हैं. उनका कहना है कि सभी माता-पिता को बच्चों पर विश्वास और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. पेरेंट्स का कहना है कि यह हमारा सपना था जिसे बेटे ने पूरा किया. हम बहुत खुश हैं. बच्चों पर विश्वास कीजिए, फिर वो अपनी सफलता की कहानी खुद लिख लेंगे.

पढ़ाई को लेकर सीरियस रहते थे संकेत

संकेत ने 2021 में दीवान पब्लिक स्कूल से फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषयों के साथ कक्षा 12 उत्तीर्ण की. स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल असीम दुबे ने संकेत को एक डिसिप्लेंड और हार्डवर्किंग स्टूडेंट बताया. उन्होंने कहा कि संकेत हमेशा पढ़ाई और करियर पर फोकस्ड रहता था. वो हमेश कहता था कि जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है इसलिए पढ़ाई को लेकर भी सीरियस रहता था. जब उसका सलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि स्कूल का मेहनती बच्चा सफलता के शिखर पर पहुंच गया है.

ये भी पढ़ें:-महासमुंद में खुला ‘कुबेर का खजाना’! 200 टन मलबे से निकले 5 बेशकीमती हीरे, देश के लिए नए हीरा क्षेत्र के संकेत, CM ने दी बधाई!

Tags: Educational Newsinspiring storyISRO Recruitmentmotivational storySuccess story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फिल्मों में आने से पहले कितनी पढ़ी हैं जान्हवी कपूर?...

June 23, 2026

कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज...

June 22, 2026

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026
JEE Advance में 2 नंबर से चूके,अब ISRO में कर रहे ‘रॉकेट टेस्टिंग’… मेरठ के संकेत कुमार ने दुनिया को दिखा दिया सेल्फ स्टडी का दम!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

JEE Advance में 2 नंबर से चूके,अब ISRO में कर रहे ‘रॉकेट टेस्टिंग’… मेरठ के संकेत कुमार ने दुनिया को दिखा दिया सेल्फ स्टडी का दम!
JEE Advance में 2 नंबर से चूके,अब ISRO में कर रहे ‘रॉकेट टेस्टिंग’… मेरठ के संकेत कुमार ने दुनिया को दिखा दिया सेल्फ स्टडी का दम!
JEE Advance में 2 नंबर से चूके,अब ISRO में कर रहे ‘रॉकेट टेस्टिंग’… मेरठ के संकेत कुमार ने दुनिया को दिखा दिया सेल्फ स्टडी का दम!
JEE Advance में 2 नंबर से चूके,अब ISRO में कर रहे ‘रॉकेट टेस्टिंग’… मेरठ के संकेत कुमार ने दुनिया को दिखा दिया सेल्फ स्टडी का दम!