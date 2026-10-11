Success Story: पिता को खोया, परिवार ने ठुकराया, फिर भी नहीं मानी हार, ट्रांसजेंडर बनीं MD डॉक्टर

Success Story of Dr Ruth John Paul: जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, मजबूत इरादों और मेहनत के दम पर मंजिल हासिल की जा सकती है. तेलंगाना के खम्मम जिले की रहने वाली कोय्याला रूथ जॉन पॉल की कहानी इसी जज्बे की मिसाल है. आर्थिक तंगी, पिता को खोने का दर्द, परिवार से दूरी और अपनी जेंडर पहचान के कारण भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी.

आज उन्होंने हैदराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से इमरजेंसी मेडिसिन में MD की डिग्री हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. रूथ की सफलता सिर्फ एक मेडिकल डिग्री तक सीमित नहीं है. यह उस संघर्ष की कहानी है, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान के साथ सम्मान से जीने और डॉक्टर के रूप में अपनी योग्यता साबित करने के लिए लगातार लड़ाई लड़ी.

बचपन में पिता को खोया, मां की मेहनत बनी ताकत

रूथ का बचपन आर्थिक चुनौतियों के बीच बीता. उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था. परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई, जो दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाती थीं. इन परिस्थितियों के बावजूद रूथ ने पढ़ाई से अपना ध्यान नहीं हटाया. वह बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थीं और 12वीं कक्षा तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रहीं. उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें 11वीं और 12वीं में मुफ्त शिक्षा और NEET की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग मिली. इसी मेहनत के दम पर उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की और हैदराबाद के एक निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला लिया.

ट्रांसजेंडर पहचान के कारण परिवार और नौकरी में चुनौतियां

रूथ की मुश्किलें पढ़ाई के साथ खत्म नहीं हुईं. MBBS के तीसरे वर्ष में, जब वह 20 साल की थीं, उन्होंने अपनी ट्रांसजेंडर पहचान सार्वजनिक की. इसके बाद उन्हें परिवार की अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। परिवार ने उन्हें घर नहीं आने के लिए भी कहा. MBBS पूरा करने के बाद नौकरी तलाशते समय भी उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा. उनके अनुसार, ट्रांसजेंडर होने के कारण कई अस्पतालों ने उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया और एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा संचालित क्लिनिक में काम करना शुरू किया. साल 2022 में उन्हें तेलंगाना के उस्मानिया जनरल अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करने का अवसर मिला. यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था.

हाई कोर्ट तक पहुंचीं, फिर हासिल की MD की डिग्री

पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के दौरान रूथ को ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों से जुड़े स्पष्ट नियमों की कमी के कारण परेशानी हुई. अपने अधिकारों के लिए उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई का रास्ता बनाया. आखिरकार, उन्होंने ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हैदराबाद से इमरजेंसी मेडिसिन में MD की डिग्री हासिल की. उनके परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित किए गए.

समाज के लिए रूथ का संदेश

रूथ का मानना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी सम्मान, समान अवसर और अपनी प्रतिभा साबित करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने समाज से अपील की कि किसी की जेंडर पहचान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. उनकी कहानी बताती है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती. सही अवसर, मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता दे सकती है. रूथ जॉन पॉल की उपलब्धि उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो सामाजिक भेदभाव और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं.