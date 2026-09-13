Medical Intern Stipend: मेडिकल इंटर्न के विरोध के बाद कई राज्यों में बढ़ी रकम, लेकिन असमानता का मुद्दा बरकरार

Medical Intern Stipend: देश के अलग-अलग हिस्सों में मेडिकल इंटर्न द्वारा कम स्टाइपेंड और लंबे ड्यूटी घंटों को लेकर उठाई गई आवाज अब बड़ा मुद्दा बन गई है. हाल के विरोध प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की है. हालांकि, इन फैसलों के बावजूद राज्यों और संस्थानों के बीच भुगतान में बड़ा अंतर बना हुआ है.

जम्मू-कश्मीर में MBBS और BDS इंटर्न ने 31 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर 12,300 रुपये के मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग की थी. 36 घंटे तक की ड्यूटी का मुद्दा भी उठाया गया। सरकार से स्टाइपेंड की समीक्षा का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई. मध्य प्रदेश में इंटर्न का स्टाइपेंड 14,337 रुपये से बढ़ाकर 21,500 रुपये कर दिया गया. इससे पहले 30,000 रुपये की मांग को लेकर भोपाल में विरोध प्रदर्शन हुआ था.

उत्तर प्रदेश सरकार ने MBBS और BDS इंटर्न के लिए स्टाइपेंड को 12,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है. इस फैसले से सरकारी मेडिकल कॉलेजों और राज्य संचालित संस्थानों में करीब 3,928 इंटर्न को लाभ मिलने की उम्मीद है. बिहार में MBBS इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 20,000 से बढ़ाकर 27,000 रुपये किया गया है. वहीं, राज्य ने PG मेडिकल छात्रों के स्टाइपेंड में भी संशोधन किया है. पहले वर्ष के छात्रों को अब 92,800 रुपये और दूसरे वर्ष के छात्रों को 1,02,000 रुपये मिलेंगे.

उत्तराखंड में भी विरोध के बाद MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड 17,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर सहमति बनी. हालांकि, इंटर्न की मूल मांग 30,000 रुपये की थी.

सिर्फ पैसा नहीं, काम का बोझ भी बड़ी चिंता

इंटर्न के मुताबिक समस्या केवल कम स्टाइपेंड की नहीं है. कई जगह 36 घंटे तक की ड्यूटी, अनियमित भोजन और लगातार क्लिनिकल जिम्मेदारियां मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ाती हैं. उत्तराखंड की एक मेडिकल इंटर्न ने बताया कि कम स्टाइपेंड में मेस, हॉस्टल और रोजमर्रा के खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है. खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए यह परेशानी और बड़ी है.

PG छात्रों ने भी उठाई आवाज

स्टाइपेंड को लेकर असंतोष PG मेडिकल छात्रों में भी है. उत्तराखंड में PG छात्रों का स्टाइपेंड लंबे समय से लगभग 62,000 रुपये बताया जा रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि जहां इंटर्न स्टाइपेंड में समय-समय पर बदलाव हुआ, वहीं PG स्टाइपेंड में लंबे समय से पर्याप्त संशोधन नहीं हुआ.

एक समान नेशनल स्टाइपेंड की मांग

Federation of Resident Doctors’ Association (FORDA) ने देशभर के MBBS इंटर्न के लिए कम से कम 30,000 रुपये का समान राष्ट्रीय स्टाइपेंड तय करने की मांग की है. संगठन ने समय पर भुगतान, ऑनलाइन निगरानी, शिकायत निवारण व्यवस्था और हर साल स्टाइपेंड की समीक्षा की भी मांग रखी है. NMC के मौजूदा ढांचे में स्टाइपेंड संबंधित राज्य, यूनिवर्सिटी या संस्थान की सक्षम अथॉरिटी तय करती है. यही व्यवस्था अलग-अलग जगह भुगतान में असमानता की बड़ी वजह मानी जा रही है.

इस पूरे विवाद ने एक अहम सवाल खड़ा किया है कि जब मेडिकल इंटर्न की जिम्मेदारियां लगभग समान हैं, तो उनके स्टाइपेंड में इतना बड़ा अंतर क्यों? हालिया विरोध ने इस बहस को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया है.