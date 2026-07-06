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Inspirational Story: जब सपनों ने दी नई उड़ान, 40 की उम्र में MBBS में लिया एडमिशन, छोड़ा सफल टेक करियर

Inspirational Story: जुनून और मेहनत के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, फिर चाहे उम्र या हालात कुछ भी हों. ऐसी ही कहानी जान्हवी अजीत राव (Janhavi Ajit Rao) की है.

By: Munna Verma | Published: July 6, 2026 3:14:18 PM IST

Medical Inspirational Story: टेक इंडस्ट्री छोड़कर 40 साल में चुनी मेडिकल की दुनिया
Medical Inspirational Story: टेक इंडस्ट्री छोड़कर 40 साल में चुनी मेडिकल की दुनिया


Inspirational Story: कभी-कभी जीवन में एक बड़ा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है. ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जान्हवी अजीत राव (Janhavi Ajit Rao) की, जिन्होंने 18 साल के सफल टेक करियर को छोड़कर 40 की उम्र में मेडिकल क्षेत्र में कदम रखा और डॉक्टर बनने का सपना शुरू किया.

जान्हवी ने अपने करियर की शुरुआत टेक इंडस्ट्री से की थी. उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की और बाद में कई बड़ी टेक कंपनियों में काम किया. बाद में वे भारत आईं और बेंगलुरु में अपने पति के साथ टेक्नोलॉजी कंपनी भी शुरू की, जो सफलतापूर्वक चल रही थी.

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बीमारी ने बदली सोच, डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली

उनकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब उन्हें रुमेटॉयड आर्थराइटिस जैसी ऑटोइम्यून बीमारी का सामना करना पड़ा. इलाज के दौरान उन्होंने देखा कि डॉक्टर किस तरह मरीजों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं. यही अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने मेडिकल फील्ड में जाने का फैसला कर लिया.

40 की उम्र में शुरू की MBBS की नई शुरुआत

2013 में, जब ज्यादातर लोग अपने करियर को स्थिर मान लेते हैं, जान्हवी ने एम.एस. रमैया मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु में MBBS में दाखिला लिया. यह कदम आसान नहीं था, क्योंकि उनके सहपाठी उनसे काफी छोटे थे और पढ़ाई का पूरा माहौल बिल्कुल नया था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते हुए अपने सपने की ओर आगे बढ़ती रहीं.

8 साल की मेहनत से हासिल की मेडिकल डिग्री

लगातार 8 वर्षों की कठिन पढ़ाई और ट्रेनिंग के बाद जान्हवी ने अपनी MBBS डिग्री पूरी की. यह सफर उनके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास की परीक्षा भी था.

आज अमेरिका में कर रहीं मेडिकल प्रैक्टिस

जान्हवी अजीत राव आज 47 साल की उम्र में अमेरिका में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन के रूप में काम कर रही हैं और साथ ही MD की पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं. उनका यह सफर यह साबित करता है कि सीखने और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई प्रेरक कहानी

जैसे ही उनकी कहानी सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों ने उन्हें जमकर सराहा. कई यूजर्स ने कहा कि जान्हवी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर इच्छा मजबूत हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है. जान्हवी अजीत राव की प्रेरक कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो अपनी जिंदगी में नया शुरुआत करने से डरता है.

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