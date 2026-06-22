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Medical Course: NMC का बड़ा फैसला, अब खत्म होंगे PG डिप्लोमा कोर्स, MD-MS बनेगा नया मानक

Medical Course: NMC ने बड़ा फैसला लिया है कि 2026-27 से PG डिप्लोमा मेडिकल कोर्स में अंतिम एडमिशन होंगे और 2027-28 से ये बंद होकर पूरी तरह MD-MS डिग्री सिस्टम लागू होगा.

By: Munna Verma | Published: June 22, 2026 9:38:31 PM IST

Medical Courses: नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक अहम फैसला लिया है.
Medical Courses: नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक अहम फैसला लिया है.


Medical Course: देश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में पोस्टग्रेजुएट (PG) डिप्लोमा मेडिकल कोर्स को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा और उनकी जगह पूरी तरह MD और MS जैसे ब्रॉड-स्पेशियलिटी डिग्री प्रोग्राम को अपनाया जाएगा.

NMC की अधिसूचना के अनुसार, 2026-27 शैक्षणिक सत्र में ही अंतिम बार छात्रों को PG डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश मिलेगा. इसके बाद, 2027-28 से इन कोर्सेज में किसी भी प्रकार का नया एडमिशन बंद कर दिया जाएगा. धीरे-धीरे ये डिप्लोमा प्रोग्राम पूरी तरह सिस्टम से हट जाएंगे.

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क्यों लिया गया यह फैसला?

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य मेडिकल शिक्षा को अधिक मानकीकृत (standardized) बनाना और विशेषज्ञ डॉक्टरों की ट्रेनिंग की गुणवत्ता को बेहतर करना है. आयोग का मानना है कि वर्तमान समय में डिप्लोमा और डिग्री दोनों तरह के कोर्स एक ही स्पेशियलिटी में चल रहे हैं, जिससे सिस्टम में असमानता और भ्रम की स्थिति बनती है. MD और MS जैसे डिग्री प्रोग्राम को अधिक व्यापक और गहन प्रशिक्षण देने वाला माना जाता है, जिससे डॉक्टरों की विशेषज्ञता और मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है.

कॉलेजों के लिए नया अवसर और चुनौती

NMC ने यह भी बताया कि कई मेडिकल कॉलेजों के पास पहले से ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिससे वे अपने PG डिप्लोमा सीटों को MD/MS सीटों में बदल सकते हैं. इसका मतलब है कि संस्थानों को अब अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा. जो कॉलेज अभी डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं, वे मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए एक अलग आवेदन मॉड्यूल और विस्तृत समयसीमा जल्द जारी की जाएगी.

मेडिकल शिक्षा में बड़ा संरचनात्मक बदलाव

यह निर्णय पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस (PGMER) 2023 के तहत पहले से मौजूद प्रावधानों को आगे बढ़ाता है. इन नियमों में पहले ही यह संकेत दिया गया था कि डिप्लोमा सीटों को धीरे-धीरे डिग्री प्रोग्राम में बदला जाएगा और नए डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की अनुमति सीमित रहेगी.

छात्रों और सिस्टम पर असर

इस फैसले के बाद मेडिकल छात्रों के लिए स्पष्ट रास्ता बनेगा. अब विशेषज्ञ बनने के लिए केवल MD और MS डिग्री ही मुख्य विकल्प रहेंगे. इससे एक ओर जहां ट्रेनिंग की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, वहीं छात्रों को प्रवेश प्रतिस्पर्धा के नए मानकों के लिए तैयार रहना होगा.

आगे की दिशा

NMC का यह कदम भारतीय मेडिकल शिक्षा को वैश्विक मानकों के करीब लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, इस बदलाव के साथ कॉलेजों और छात्रों दोनों को नई व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढालना होगा. धीरे-धीरे जब यह नीति पूरी तरह लागू होगी, तब भारत में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा का पूरा ढांचा एक नए रूप में दिखाई देगा, जहां डिप्लोमा की जगह केवल डिग्री आधारित विशेषज्ञता ही मुख्य आधार होगी.

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Tags: home-hero-pos-1Medical CourseNMC
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