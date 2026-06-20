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Medical College Controversy: OT के अंदर ‘मुर्गा’ सजा? GMC Bhavnagar का चौंकाने वाला मामला वायरल

Medical College Controversary: गुजरात के GMC भावनगर में OT के अंदर रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ कथित अनुशासनात्मक सजा और मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिससे मेडिकल व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं.

By: Munna Verma | Published: June 20, 2026 7:05:00 PM IST

GMC Bhavnagar केस ने पूरे सिस्टम पर उठाए सवाल
GMC Bhavnagar केस ने पूरे सिस्टम पर उठाए सवाल


Medical College Controversy: गुजरात के भावनगर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और छात्र व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर एक CCTV तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें कथित तौर पर दो रेजिडेंट डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर (OT) के अंदर अनुशासनात्मक सजा के रूप में ‘मुर्गा’ की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं.

इसके साथ ही एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के संदेशों के स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं, जिनमें कथित रूप से मानसिक दबाव और अपमानजनक व्यवहार का उल्लेख किया गया है.

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सोशल मीडिया पर मामला उठने के बाद बढ़ा विवाद

इस घटना को सबसे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. ध्रुव चौहान ने सार्वजनिक किया. उन्होंने CCTV तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि ऑर्थोपेडिक्स विभाग के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ ऑपरेशन थिएटर में अनुचित व्यवहार किया गया. उन्होंने कहा कि यह दृश्य बेहद चिंताजनक है और इससे यह सवाल उठता है कि मेडिकल संस्थानों में रेजिडेंट डॉक्टर किस मानसिक और शारीरिक दबाव से गुजर रहे हैं.

जूनियर रेजिडेंट के आरोप

एक कथित संदेश में जूनियर रेजिडेंट ने आरोप लगाया कि उन्हें OT के अंदर अनुशासनात्मक सजा के रूप में ‘मुर्गा’ बनाया गया. इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि उन्हें रातभर खड़ा रखा जाता है और हर कुछ समय पर सेल्फी भेजने के लिए कहा जाता है ताकि वे सो न सकें. छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, जिससे कार्यस्थल का माहौल मानसिक रूप से दबावपूर्ण हो गया.

मेडिकल संगठनों ने उठाई आवाज

इस मामले को यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) सहित कई मेडिकल संगठनों ने भी गंभीरता से उठाया. संगठनों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए.

एंटी-रैगिंग कमेटी ने शुरू की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के निर्देश पर कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी ने जांच शुरू की. जांच के दौरान ऑर्थोपेडिक्स विभाग के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के रेजिडेंट छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और सपोर्ट स्टाफ के बयान दर्ज किए गए. जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की सिफारिश की.

6 छात्रों पर सस्पेंशन की कार्रवाई

जांच के निष्कर्षों के बाद गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने कुल छह छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. इनमें से एक छात्र को दो साल के लिए सस्पेंड किया गया है, जबकि तीन छात्रों को एक-एक वर्ष और दो छात्रों को छह महीने के लिए निलंबित किया गया है. सभी सस्पेंड किए गए छात्रों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

सस्पेंशन अवधि में गतिविधियों पर रोक

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सस्पेंशन की अवधि के दौरान संबंधित छात्र किसी भी प्रकार की शैक्षणिक, क्लिनिकल, रिसर्च या कॉलेज से जुड़ी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे. यह मामला मेडिकल शिक्षा संस्थानों में अनुशासन, रैगिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर सवालों को उजागर करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में पारदर्शी जांच और सख्त कार्रवाई के साथ-साथ छात्रों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी जरूरी है.

Tags: GMC Bhavnagarmedical college
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