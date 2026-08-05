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MCC NEET UG Counselling 2026: नीट पास करने के बाद नहीं किए ये काम, तो डॉक्टर बनने का सपना रह जाएगा अधूरा

MCC NEET UG Counselling 2026 Registration Started: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज से नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

By: Munna Verma | Published: August 5, 2026 11:03:20 AM IST

MCC NEET UG Counselling 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
MCC NEET UG Counselling 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


MCC NEET UG Counselling 2026 Registration Started: नीट यूजी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज 5 अगस्त 2026 से NEET UG काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य उम्मीदवार दोपहर 1 बजे से MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

MCC के माध्यम से 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ), AIIMS, JIPMER, ESIC, AFMS, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में MBBS, BDS तथा अन्य मेडिकल कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा.

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केवल आधिकारिक वेबसाइट से करें आवेदन

काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें. रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग से जुड़ी सभी अपडेट MCC पोर्टल पर उपलब्ध होंगी. वहीं, NEET स्कोरकार्ड और परीक्षा संबंधी जानकारी NTA के पोर्टल से देखी जा सकती है.

ध्यान दें कि 85% राज्य कोटा के तहत मेडिकल सीटों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की काउंसलिंग वेबसाइट पर अलग से आवेदन करना होगा, क्योंकि राज्य स्तरीय काउंसलिंग MCC से अलग आयोजित की जाती है.

NEET UG Counselling 2026 Round 1 का पूरा शेड्यूल

रजिस्ट्रेशन शुरू: 5 अगस्त 2026
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 9 अगस्त 2026 (दोपहर 12 बजे)
फीस जमा करने की अंतिम समय सीमा: 9 अगस्त 2026 (दोपहर 3 बजे)
चॉइस फिलिंग: 6 अगस्त से 10 अगस्त 2026
चॉइस लॉकिंग: 10 अगस्त 2026 (शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक)
सीट अलॉटमेंट प्रोसेस: 11 से 12 अगस्त 2026
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: 13 अगस्त 2026
कॉलेज में रिपोर्टिंग: 14 से 18 अगस्त 2026
संस्थान द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन: 19 से 20 अगस्त 2026
राउंड-2 रजिस्ट्रेशन: 22 अगस्त 2026

इस बार काउंसलिंग में क्या बदला?

NEET UG Counselling 2026 में इस बार कई डिजिटल सुविधाएं जोड़ी गई हैं ताकि उम्मीदवारों को बार-बार कॉलेज जाने की आवश्यकता न पड़े. सबसे बड़ा बदलाव ‘वन-टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग सिस्टम’ है. यदि उम्मीदवार सीट मिलने के बाद Freeze विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें संबंधित संस्थान में जाकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. वहीं Float विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ अगले राउंड में भाग ले सकेंगे. ऐसे उम्मीदवारों को अंतिम चरण तक फिजिकल रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी.

इसके अलावा MCC ने ऑनलाइन इस्तीफा (Online Resignation) की सुविधा भी शुरू की है, जिससे योग्य उम्मीदवार बिना संस्थान पहुंचे अपनी सीट छोड़ सकेंगे. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिजिटाइज्ड NRI एडमिशन, PwBD उम्मीदवारों के लिए बेहतर सुविधाएं, मजबूत साइबर सिक्योरिटी और शिकायत निवारण प्रणाली भी इस वर्ष की प्रमुख विशेषताएं हैं.

रजिस्ट्रेशन से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें.

NEET UG 2026 एडमिट कार्ड और स्कोरकार्ड
कक्षा 10वीं का प्रमाणपत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में)
कक्षा 12वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट
वैध फोटो पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
SC/ST/OBC-NCL/EWS श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
PwBD प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
डोमिसाइल प्रमाणपत्र (जहां आवश्यक हो)
NRI कोटा के लिए आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज
MCC द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज

सीट अलॉटमेंट कैसे होगा?

रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने के बाद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भरकर निर्धारित समय के भीतर लॉक करना होगा. सीटों का आवंटन NEET UG 2026 रैंक, आरक्षण श्रेणी, उम्मीदवार की चॉइस और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी चरण समय पर पूरा करें और काउंसलिंग शेड्यूल पर नियमित नजर बनाए रखें.

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Tags: MCCMCC NEET UG Counselling
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