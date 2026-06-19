Home > शिक्षा > MBBS Career: MBBS करियर को लेकर क्यों बदल रही है लोगों की सोच? वायरल पोस्ट ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

MBBS Career: MBBS करियर को लेकर क्यों बदल रही है लोगों की सोच? वायरल पोस्ट ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

MBBS Career: भारत में MBBS को सुरक्षित करियर माना जाता है, लेकिन एक वायरल पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इसके शुरुआती आर्थिक संघर्ष और वास्तविक करियर चुनौतियों पर नई बहस छिड़ गई है.

By: Munna Verma | Last Updated: June 19, 2026 1:12:04 PM IST

MBBS करियर पर क्यों उठ रहे सवाल?
MBBS करियर पर क्यों उठ रहे सवाल?


MBBS Career: भारत में MBBS को लंबे समय से एक सुरक्षित, प्रतिष्ठित और स्थिर करियर विकल्प के तौर पर माना जाता रहा है. यह न सिर्फ सामाजिक सम्मान का प्रतीक है, बल्कि एक भरोसेमंद प्रोफेशनल भविष्य की उम्मीद भी देता है. लेकिन हाल के दिनों में इस धारणा पर सोशल मीडिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. यह चर्चा तब तेज हुई जब X (पहले ट्विटर) पर डॉ. मनसाफ़ा बेपारी की एक पोस्ट वायरल हो गई. उन्होंने MBBS को लेकर शुरुआती करियर की आर्थिक सच्चाई पर अपनी राय रखी, जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

पोस्ट में उन्होंने लिखा कि MBBS करना तभी आसान होता है जब परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो या पहले से मेडिकल बैकग्राउंड हो. उनके अनुसार, पहली पीढ़ी के डॉक्टरों के लिए शुरुआती सालों में आर्थिक स्थिरता हासिल करना बेहद कठिन हो सकता है. उन्होंने यहां तक कहा कि कई युवा डॉक्टर शुरुआती दौर में केवल बुनियादी खर्च ही संभाल पाते हैं और असली आर्थिक मजबूती अक्सर बहुत बाद में जाकर मिलती है.

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर बंटी राय

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई. कई यूज़र्स ने माना कि मेडिकल फील्ड में शुरुआती संघर्ष एक सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है. उनका कहना था कि पढ़ाई की लागत, लंबी ट्रेनिंग और शुरुआती कमाई के बीच बड़ा अंतर होता है. वहीं कुछ लोगों ने इस विचार से असहमति जताई और कहा कि हर डॉक्टर की स्थिति अलग होती है. करियर की सफलता संस्थान, मेहनत और अवसरों पर निर्भर करती है न कि सिर्फ बैकग्राउंड पर.

शिक्षा, खर्च और करियर का दबाव

बहस में यह मुद्दा भी सामने आया कि भारत में मेडिकल शिक्षा काफी महंगी खासकर प्राइवेट कॉलेजों में हो सकती है. कई यूज़र्स ने बताया कि शुरुआती निवेश बहुत अधिक होने के कारण करियर से रिटर्न पाने में समय लग सकता है. दूसरी ओर कुछ डॉक्टरों ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े छात्र जैसे कि बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज, जल्दी स्थिर आय और बेहतर अवसर प्राप्त कर लेते हैं.

MBBS क्या अभी भी है सुरक्षित करियर 

कुछ लोगों का मानना है कि मेडिकल फील्ड आज भी स्थिरता और सम्मान प्रदान करता है, क्योंकि डॉक्टरों की जरूरत हर शहर, कस्बे और गांव में हमेशा बनी रहती है. वहीं, कुछ का कहना है कि अब यह करियर पहले जितना आसान या तुरंत आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रहा.

MBBS को लेकर यह बहस दिखाती है कि मेडिकल करियर अब सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि आर्थिक योजना और लंबे धैर्य का भी विषय बन चुका है. जहां एक तरफ यह पेशा स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, वहीं शुरुआती वर्षों की आर्थिक चुनौतियां भी उतनी ही वास्तविक हैं.

ये भी पढ़ें…

NEET-UG 2026 Re-Exam: मेडिकल छात्रों के लिए जरूरी खबर, NMC ने दिए ये सख्त निर्देश, जानें तमाम डिटेल
SAIL Salary: सेल में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर, बस चाहिए है ये डिग्री, 140000 होगी महीने की सैलरी

Tags: MBBSMedical Education
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026
MBBS Career: MBBS करियर को लेकर क्यों बदल रही है लोगों की सोच? वायरल पोस्ट ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MBBS Career: MBBS करियर को लेकर क्यों बदल रही है लोगों की सोच? वायरल पोस्ट ने उठाए सुरक्षा पर सवाल
MBBS Career: MBBS करियर को लेकर क्यों बदल रही है लोगों की सोच? वायरल पोस्ट ने उठाए सुरक्षा पर सवाल
MBBS Career: MBBS करियर को लेकर क्यों बदल रही है लोगों की सोच? वायरल पोस्ट ने उठाए सुरक्षा पर सवाल
MBBS Career: MBBS करियर को लेकर क्यों बदल रही है लोगों की सोच? वायरल पोस्ट ने उठाए सुरक्षा पर सवाल