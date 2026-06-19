MBBS Career: MBBS करियर को लेकर क्यों बदल रही है लोगों की सोच? वायरल पोस्ट ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

MBBS Career: भारत में MBBS को लंबे समय से एक सुरक्षित, प्रतिष्ठित और स्थिर करियर विकल्प के तौर पर माना जाता रहा है. यह न सिर्फ सामाजिक सम्मान का प्रतीक है, बल्कि एक भरोसेमंद प्रोफेशनल भविष्य की उम्मीद भी देता है. लेकिन हाल के दिनों में इस धारणा पर सोशल मीडिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. यह चर्चा तब तेज हुई जब X (पहले ट्विटर) पर डॉ. मनसाफ़ा बेपारी की एक पोस्ट वायरल हो गई. उन्होंने MBBS को लेकर शुरुआती करियर की आर्थिक सच्चाई पर अपनी राय रखी, जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

पोस्ट में उन्होंने लिखा कि MBBS करना तभी आसान होता है जब परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो या पहले से मेडिकल बैकग्राउंड हो. उनके अनुसार, पहली पीढ़ी के डॉक्टरों के लिए शुरुआती सालों में आर्थिक स्थिरता हासिल करना बेहद कठिन हो सकता है. उन्होंने यहां तक कहा कि कई युवा डॉक्टर शुरुआती दौर में केवल बुनियादी खर्च ही संभाल पाते हैं और असली आर्थिक मजबूती अक्सर बहुत बाद में जाकर मिलती है.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई. कई यूज़र्स ने माना कि मेडिकल फील्ड में शुरुआती संघर्ष एक सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है. उनका कहना था कि पढ़ाई की लागत, लंबी ट्रेनिंग और शुरुआती कमाई के बीच बड़ा अंतर होता है. वहीं कुछ लोगों ने इस विचार से असहमति जताई और कहा कि हर डॉक्टर की स्थिति अलग होती है. करियर की सफलता संस्थान, मेहनत और अवसरों पर निर्भर करती है न कि सिर्फ बैकग्राउंड पर.

Would i tell you to take MBBS? Yes if your dad has more than 3 flats in major city if India with 3-4 cars in your parking or has a multi dollar business or is a 2nd or 3rd generation doctor himself. Don’t take medicine thinking you will earn and have a respectable job at the… — Dr. Mansafa Bepari (@MANSAFAB) June 18, 2026

शिक्षा, खर्च और करियर का दबाव

बहस में यह मुद्दा भी सामने आया कि भारत में मेडिकल शिक्षा काफी महंगी खासकर प्राइवेट कॉलेजों में हो सकती है. कई यूज़र्स ने बताया कि शुरुआती निवेश बहुत अधिक होने के कारण करियर से रिटर्न पाने में समय लग सकता है. दूसरी ओर कुछ डॉक्टरों ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े छात्र जैसे कि बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज, जल्दी स्थिर आय और बेहतर अवसर प्राप्त कर लेते हैं.

MBBS क्या अभी भी है सुरक्षित करियर

कुछ लोगों का मानना है कि मेडिकल फील्ड आज भी स्थिरता और सम्मान प्रदान करता है, क्योंकि डॉक्टरों की जरूरत हर शहर, कस्बे और गांव में हमेशा बनी रहती है. वहीं, कुछ का कहना है कि अब यह करियर पहले जितना आसान या तुरंत आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रहा.

MBBS को लेकर यह बहस दिखाती है कि मेडिकल करियर अब सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि आर्थिक योजना और लंबे धैर्य का भी विषय बन चुका है. जहां एक तरफ यह पेशा स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, वहीं शुरुआती वर्षों की आर्थिक चुनौतियां भी उतनी ही वास्तविक हैं.

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