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Global MBA के लिए सिर्फ़ प्रोफाइल नहीं, असली पहचान बनाना क्यों है ज़रूरी? पढ़िए डिटेल

MBA Story: आज कई छात्र Global MBA के लिए बेहतरीन प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन टॉप बिजनेस स्कूल सिर्फ़ स्कोर नहीं देखते. वे ऐसे उम्मीदवार खोजते हैं जिनकी सोच, अनुभव और पहचान वास्तव में अलग हो.

By: Munna Verma | Published: May 9, 2026 3:10:02 PM IST

MBA Story:टॉप बिजनेस स्कूल आखिर ‘अलग’ छात्रों को कैसे पहचान लेते हैं?
MBA Story:टॉप बिजनेस स्कूल आखिर ‘अलग’ छात्रों को कैसे पहचान लेते हैं?


MBA Story: भारत में ग्लोबल MBA का सपना अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका है. छात्र और परिवार 12वीं के बाद से ही GMAT, प्रतिष्ठित कॉलेज, इंटर्नशिप और बड़ी कंपनियों की योजना बनाना शुरू कर देते हैं. लेकिन इस दौड़ में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है. क्या यह तैयारी सिर्फ़ एक प्रभावशाली आवेदन बनाने के लिए हो रही है, या एक वास्तविक और परिपक्व व्यक्ति बनने के लिए?

आज कई MBA आवेदकों के पास शानदार GMAT स्कोर, प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की डिग्री और बड़ी कंपनियों का अनुभव होता है. उनके निबंध भी आत्मविश्वास से भरे और व्यवस्थित दिखाई देते हैं. फिर भी, कई बार इंटरव्यू के दौरान यह महसूस होता है कि उनके फैसले खुद की समझ से नहीं, बल्कि “क्या अच्छा दिखेगा” इस सोच से लिए गए हैं.

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ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन उनमें व्यक्तिगत पहचान और गहराई की कमी दिखाई देती है. बिजनेस स्कूल सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं देखते; वे यह समझना चाहते हैं कि उम्मीदवार ने अपने अनुभवों से क्या सीखा और वह दुनिया को किस नजरिए से देखता है.

MBA आवेदन एक दस्तावेज़ नहीं, आपकी कहानी है

एक ग्लोबल MBA आवेदन केवल अंक, प्रमाणपत्र और नौकरी का रिकॉर्ड नहीं होता. यह उस व्यक्ति का प्रतिबिंब होता है जो पिछले कई वर्षों में विकसित हुआ है. छह महीनों की तैयारी उस अनुभव की जगह नहीं ले सकती जो समय के साथ वास्तविक चुनौतियों, असफलताओं और सीख से बनता है.

एडमिशन कमेटियां आसानी से पहचान लेती हैं कि कौन-सा उम्मीदवार वास्तव में किसी समस्या को समझने और हल करने में जुटा रहा है, और कौन सिर्फ़ “अच्छी प्रोफाइल” तैयार करने में व्यस्त था.

12वीं के बाद चुना गया रास्ता क्यों महत्वपूर्ण है

बोर्ड परीक्षा के अंक इसलिए अहम हैं क्योंकि वे अच्छे अंडरग्रेजुएट कॉलेजों के दरवाज़े खोलते हैं. लेकिन असली फर्क कॉलेज के नाम से नहीं, वहां बिताए गए चार वर्षों से पड़ता है. जो छात्र ऐसे वातावरण में पढ़ते हैं जहां उन्हें कठिन समस्याओं पर काम करने, नए विचारों को समझने और वास्तविक जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है, वे पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हैं.

दूसरी ओर, केवल सुरक्षित विकल्प चुनकर अच्छे अंक जुटाने वाले छात्र अक्सर डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन स्पष्ट पहचान विकसित नहीं कर पाते.

अलग सोच ही बनाती है आपको यादगार

मान लीजिए दो उम्मीदवार MBA के लिए आवेदन करते हैं. एक ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया, लेकिन कहीं गहराई से नहीं जुड़ा. दूसरे ने कम चर्चित क्षेत्र में काम करते हुए किसी वास्तविक समस्या पर अपनी समझ विकसित की। संभव है दूसरे उम्मीदवार का स्कोर औसत हो, लेकिन उसका दृष्टिकोण उसे भीड़ से अलग बनाता है.

बिजनेस स्कूल ऐसे छात्रों की तलाश में रहते हैं जिनके पास साझा करने के लिए वास्तविक अनुभव, स्पष्ट सोच और अलग दृष्टिकोण हो.

आखिर में सबसे जरूरी सवाल

हर परिवार कॉलेज, कट-ऑफ और करियर की चर्चा करता है. लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि आने वाले चार साल आपके बच्चे को कैसा इंसान बनाएंगे? यही सवाल एक साधारण आवेदन और एक प्रभावशाली उम्मीदवार के बीच का असली अंतर तय करता है.

Tags: MBA
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