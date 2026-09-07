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MBA करना है तो अभी कर लें तैयारी, CAT-XAT समेत इन एंट्रेंस एग्जाम से खुलेगा टॉप B-School का रास्ता

MBA 2027-28 में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सही एंट्रेंस एग्जाम चुनना बेहद अहम है. CAT, XAT, SNAP, NMAT, MAT और CMAT में समझदारी से चुनाव करें.

By: Munna Verma | Published: September 7, 2026 12:37:18 PM IST

MBA Admission: एक नहीं, इन बड़े एंट्रेंस एग्जाम से आजमा सकते हैं किस्मत
MBA Admission: एक नहीं, इन बड़े एंट्रेंस एग्जाम से आजमा सकते हैं किस्मत


MBA Admission 2027: अगर आप 2027-28 सेशन में MBA या PGDM करने का सपना देख रहे हैं, तो अभी से सही एंट्रेंस एग्जाम चुनना बेहद जरूरी है. देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में दाखिले के लिए CAT, XAT, SNAP, NMAT, MAT और CMAT जैसे कई विकल्प मौजूद हैं. हर परीक्षा का अपना पैटर्न, स्कोर स्वीकार करने वाले संस्थान और आवेदन की समयसीमा है.

ऐसे में सिर्फ परीक्षा की तैयारी करना काफी नहीं है. उम्मीदवार को यह भी तय करना चाहिए कि वह किस B-School और किस स्पेशलाइजेशन को लक्ष्य बना रहा है.

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CAT 2026: IIM में एडमिशन का सबसे बड़ा रास्ता

CAT 2026 का आयोजन IIM Indore द्वारा 26 नवंबर को किया जाएगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 3 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर 2026 तक चलेगा. परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और देश के 170 शहरों में आयोजित की जाएगी. आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. सामान्य उम्मीदवारों की फीस 2,700 रुपये और SC/ST/PwBD उम्मीदवारों की फीस 1,350 रुपये है.

XAT 2027: 250 से ज्यादा B-Schools में मान्य

XLRI Jamshedpur द्वारा आयोजित XAT 2027 के लिए आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और 6 दिसंबर तक चलेंगे. परीक्षा 3 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है. XAT स्कोर को 250 से अधिक बिजनेस स्कूल स्वीकार करते हैं. परीक्षा में अधिकतम 95 प्रश्न होंगे और इसे तीन घंटे में पूरा करना होगा. सामान्य XAT आवेदन शुल्क 2,300 रुपये है.

SNAP 2026: तीन मौके, बेहतर स्कोर का फायदा

Symbiosis International University का SNAP 2026 उन छात्रों के लिए अहम है जो Symbiosis के विभिन्न मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश चाहते हैं. उम्मीदवार अधिकतम तीन बार परीक्षा दे सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन वाले स्कोर को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रत्येक टेस्ट में 60 प्रश्न होंगे, जिन्हें 60 मिनट में हल करना होगा. परीक्षाएं 13, 19 और 26 दिसंबर को होंगी. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 नवंबर है.

NMAT 2026: 59 शहरों में परीक्षा

NMAT by GMAC के लिए रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त से शुरू हो चुका है. परीक्षा 2 नवंबर से 20 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होगी. भारत में 59 शहरों के 64 टेस्ट सेंटर परीक्षा के लिए उपलब्ध हैं. टेस्ट में 108 सवाल होंगे और उम्मीदवारों को 120 मिनट मिलेंगे.

MAT और CMAT भी हैं अहम विकल्प

AIMA का MAT साल में चार बार आयोजित किया जाता है और इसके स्कोर को 600 से अधिक बिजनेस स्कूल स्वीकार करते हैं. सितंबर 2026 सेशन के लिए PBT परीक्षा 13 सितंबर और CBT परीक्षा 20 सितंबर को होगी. वहीं CMAT का अगला चक्र अक्टूबर 2026 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है. यह परीक्षा देशभर के AICTE से जुड़े कई मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए उपयोगी है.

उम्मीदवार कैसे करें सही चुनाव?

अगर लक्ष्य IIM है तो CAT को प्राथमिकता दें. XLRI और अन्य XAT स्वीकार करने वाले संस्थानों के लिए XAT बेहतर विकल्प है. Symbiosis के लिए SNAP, NMIMS समेत संबंधित संस्थानों के लिए NMAT और व्यापक B-School विकल्पों के लिए MAT/CMAT पर विचार किया जा सकता है. सबसे जरूरी बात है कि आवेदन की अंतिम तारीख और पात्रता शर्तें समय रहते जांच लें. कई परीक्षाओं की तारीखें एक-दूसरे के करीब हैं, इसलिए तैयारी और आवेदन की योजना पहले से बनाना समझदारी होगी.

Tags: CAThome-hero-pos-6MBAMBA admission
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