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MAT September 2026: CBT Registration कल होगा बंद, इस दिन होगी परीक्षा, जानें फीस और आवेदन का तरीका

MAT September 2026 CBT registration 14 सितंबर को बंद होगा. एडमिट कार्ड की तारीख, 20 सितंबर परीक्षा, आवेदन फीस और registration process के बारे में नीचे विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 13, 2026 3:05:19 PM IST

MAT September 2026: आवेदन करने की कल अंतिम तिथि है.
MAT September 2026: आवेदन करने की कल अंतिम तिथि है.


MAT September 2026: मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है. MAT September 2026 CBT के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास फॉर्म जमा करने के लिए 14 सितंबर 2026 तक का समय है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगी.

ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (AIMA) की ओर से आयोजित Management Aptitude Test यानी MAT देश के मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रमुख परीक्षाओं में शामिल है. सितंबर 2026 के CBT में शामिल होने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द आवेदन पूरा कर लें.

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MAT September 2026 CBT की अहम तारीखें

उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी इन महत्वपूर्ण तारीखों को नोट कर लें:

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख: 14 सितंबर 2026
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: 17 सितंबर 2026
CBT परीक्षा: 20 सितंबर 2026

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों को ध्यान से देखना चाहिए.

MAT 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

MAT CBT के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mat.aima.in पर जाना होगा. इसके बाद सितंबर 2026 CBT के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके जरूरी जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन के दौरान उम्मीदवार से व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण मांगे जाएंगे. इसके अलावा निर्धारित फॉर्मेट में स्कैन की हुई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे. टेस्ट मोड और अन्य आवश्यक विकल्प चुनने के बाद आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है.

फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है. आवेदन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखना भविष्य में काम आ सकता है.

कितनी है MAT 2026 की आवेदन फीस?

दिए गए शेड्यूल के अनुसार, PBT/CBT के लिए आवेदन शुल्क 2,300 रुपये है. वहीं, जो उम्मीदवार PBT और CBT दोनों विकल्प चुनते हैं, उन्हें 4,000 रुपये शुल्क देना होगा.

परीक्षा में कितने सवाल होंगे?

MAT परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होते हैं, जिन्हें पांच सेक्शन में बांटा गया है. प्रत्येक सेक्शन में 30 प्रश्न होते हैं और पूरी परीक्षा के लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है. गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होती है. परीक्षा के सभी पांच सेक्शन MAT स्कोर में शामिल किए जाते हैं.

उम्मीदवारों के लिए सबसे अहम बात यह है कि आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है. इसलिए फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी और पेमेंट से जुड़ी जानकारी पहले से तैयार रखकर आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करना बेहतर रहेगा.

Tags: MAT 2026MAT September 2026
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