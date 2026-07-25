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Inspirational Story: ट्रक ड्राइवर की अनोखी पहल, किसानों तक मुफ्त पहुंचा रहे हैं दुर्लभ देशी बीज

Manjunath Seed Bank: कर्नाटक के ट्रक ड्राइवर मंजूनाथ पिछले तीन वर्षों से दुर्लभ देशी बीजों को एक राज्य से दूसरे राज्य के किसानों तक मुफ्त पहुंचा रहे हैं. जानिए कैसे उनकी चलती-फिरती सीड बैंक भारतीय कृषि विरासत को बचाने का काम कर रही है.

By: Munna Verma | Published: July 25, 2026 11:58:06 AM IST

Inspirational Story: मंजूनाथ का मिशन बचा रहा है भारत के दुर्लभ देशी बीज
Inspirational Story: मंजूनाथ का मिशन बचा रहा है भारत के दुर्लभ देशी बीज


Inspirational Story: आमतौर पर सड़क पर दौड़ते ट्रकों को देखकर लोग यही सोचते हैं कि उनमें सिर्फ़ व्यापारिक सामान लदा होगा. लेकिन कर्नाटक के ट्रक ड्राइवर मंजूनाथ का ट्रक एक अलग पहचान बना चुका है. उनके वाहन में माल के साथ-साथ भारत की दुर्लभ और पारंपरिक देशी बीजों की अमूल्य विरासत भी सफर करती है.

पिछले तीन वर्षों से मंजूनाथ अपनी रोज़मर्रा की नौकरी को समाज और पर्यावरण की सेवा से जोड़ चुके हैं. उन्होंने अपने ट्रक को एक ‘चलती-फिरती सीड बैंक’ में बदल दिया है, जो देश के अलग-अलग राज्यों के किसानों को जोड़ने का काम कर रही है.

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20 से अधिक दुर्लभ देशी बीजों को पहुंचा रहे हैं किसानों तक

मंजूनाथ जब भी किसी राज्य में सामान पहुंचाने जाते हैं, तो वहां के किसानों से स्थानीय और पारंपरिक देशी बीज इकट्ठा करते हैं. इसके बाद अगली यात्रा में वही बीज दूसरे राज्यों के किसानों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराते हैं. उनके पास 20 से अधिक दुर्लभ देशी बीजों का संग्रह है, जिन्हें वे लगातार किसानों के बीच साझा कर रहे हैं. इससे न केवल बीजों की विविधता बनी हुई है, बल्कि कई पारंपरिक फसलें भी दोबारा खेतों तक पहुंच रही हैं.

हाइब्रिड बीजों के दौर में देशी बीजों को बचाने की पहल

आज कृषि क्षेत्र में हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसके कारण कई पारंपरिक और स्थानीय बीज बाजारों से लगभग गायब होते जा रहे हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देशी बीज स्थानीय जलवायु के अनुसार अधिक अनुकूल होते हैं और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

मंजूनाथ ने इसी चुनौती को समझते हुए किसानों के बीच देशी बीजों के आदान-प्रदान की एक अनोखी पहल शुरू की. उनका प्रयास किसानों को पारंपरिक खेती से जोड़ने के साथ-साथ कृषि विरासत को संरक्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है.

तीन वर्षों में 100 से अधिक किसानों तक पहुंचा चुके हैं दुर्लभ बीज

बिना किसी सरकारी सहायता या आर्थिक लाभ की अपेक्षा के मंजूनाथ अब तक देशभर के 100 से अधिक किसानों तक दुर्लभ देशी बीज पहुंचा चुके हैं. उनकी इस पहल से कई किसान पारंपरिक फसलों की खेती की ओर दोबारा आकर्षित हुए हैं. उनकी मेहनत यह दिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि मजबूत इरादे और सेवा की भावना सबसे बड़ी ताकत होती है.

पर्यावरण संरक्षण की प्रेरक मिसाल बने मंजूनाथ

मंजूनाथ की कहानी सिर्फ बीजों के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ खेती और सामाजिक जिम्मेदारी का भी संदेश देती है. उन्होंने यह साबित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पेशे के साथ समाज के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है. आज जब जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का संकट बढ़ रहा है, ऐसे प्रयास भविष्य की कृषि को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

हर नागरिक ले सकता है प्रेरणा

मंजूनाथ का सफर हमें यह सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे-छोटे प्रयासों से होती है. यदि हर व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में समाज और प्रकृति के लिए एक छोटा कदम भी उठाए, तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देगा. उनकी ‘चलती-फिरती सीड बैंक’ आज केवल बीजों का आदान-प्रदान नहीं कर रही, बल्कि किसानों के बीच उम्मीद, सहयोग और भारत की समृद्ध कृषि विरासत को भी आगे बढ़ा रही है.

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Tags: Inspirational StoryTruck Driver
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