Mama Coaching Classes: होनहार युवाओं के लिए खुशखबरी, शुरू हुई मुफ्त कोचिंग, ऐसे मिलेगी एंट्री

Mama Coaching Classes: मध्य प्रदेश के विदिशा से छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है. केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को ‘मामा कोचिंग क्लासेस’ की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है.

यह कोचिंग सेंटर विदिशा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित ओशो आश्रम परिसर में शुरू किया गया है. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई बार योग्य छात्र केवल संसाधनों और पैसे की कमी के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाते. ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह पहल शुरू की गई है.

गरीब लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को मिलेगा नया अवसर

‘मामा कोचिंग क्लासेस’ खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते. यहां छात्रों को मुफ्त शिक्षा, मार्गदर्शन और प्रेरणा दी जाएगी ताकि वे प्रशासनिक सेवाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकें.

कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांव और साधारण परिवारों के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती. जरूरत सिर्फ सही दिशा और बेहतर अवसर की होती है. यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन मिले तो वे देशभर में अपनी पहचान बना सकते हैं.

सिर्फ कोचिंग नहीं, युवाओं के सपनों का अभियान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कोचिंग सेंटर केवल पढ़ाई की जगह नहीं है, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का एक मिशन है. उन्होंने इस पहल को समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा भावना से जुड़ा कदम बताया. मध्य प्रदेश में लोग प्यार से शिवराज सिंह चौहान को “मामा” कहकर बुलाते हैं. इसी वजह से इस कोचिंग सेंटर का नाम भी ‘मामा कोचिंग क्लासेस’ रखा गया है. चौहान ने कहा कि राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी बननी चाहिए.

Vidisha के बाद Raisen और Bherunda में भी होगी शुरुआत

शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि विदिशा के बाद जल्द ही रायसेन और भेरुंदा में भी ‘मामा कोचिंग क्लासेस’ शुरू की जाएंगी. उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद छात्रों तक शिक्षा और मार्गदर्शन पहुंचाना है. उन्होंने स्थानीय लोगों और टीम सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इस पहल को सफल बनाने के लिए समाज की भागीदारी बेहद जरूरी है.

छात्रों के लिए घर जैसा माहौल देने पर जोर

चौहान ने कहा कि दूर-दराज के इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित और परिवार जैसा वातावरण मिलना चाहिए ताकि वे बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें. उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगी और क्षेत्र के कई युवा भविष्य में बड़ी सफलता हासिल करेंगे. इस खास मौके पर उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे Kartikeya Singh Chouhan भी मौजूद रहे.