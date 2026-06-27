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NEET के बाद अब TET पेपर लीक, परीक्षा से एक दिन पहले मचा हड़कंप; जांच में जुटा शिक्षा विभाग

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र के ठाणे में TET पेपर लीक की खबर से परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है, जबकि लाखों अभ्यर्थियों में चिंता और नाराजगी बढ़ गई है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 27, 2026 1:41:10 PM IST

NEET के बाद अब TET पेपर लीक
NEET के बाद अब TET पेपर लीक


Maharashtra TET Paper Leak: NEET परीक्षा विवाद के बाद अब महाराष्ट्र में TET पेपर लीक का मामला सामने आने से प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर फिर सवाल उठने लगे हैं. ठाणे जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से ठीक पहले पेपर लीक होने की खबर ने लाखों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि पेपर लीक के पीछे कौन है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी.

नई तारीख का किया जाएगा ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने क्वेश्चन पेपर लीक होने के शक के बाद कल होने वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) टाल दिया है. स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एग्जाम में किसी गड़बड़ी की चिंता के बाद एहतियात के तौर पर यह फैसला सुनाया. अधिकारियों ने कहा कि यह कदम रिक्रूटमेंट एग्जाम की ईमानदारी और फेयरनेस पक्का करने के लिए उठाया गया है. TET एग्जाम की नई तारीख बाद में बताई जाएगी. अधिकारियों से उम्मीद है कि वे कथित पेपर लीक की जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि किन हालातों में एग्जाम टाला गया.

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लाखों उम्मीदवारों पर पड़ा असर

शिक्षा विभाग के इस फैसले से राज्य के लाखों उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं. कई अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और परीक्षा केंद्र जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे. लेकिन अचानक आए इस फैसले से उम्मीदवारों में निराशा और चिंता का माहौल है.

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जानकारी मिलते ही प्रशासन सख्त 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ठाणे इलाके से क्वेश्चन पेपर लीक होने की जानकारी मिलते ही संबंधित एजेंसियों ने तुरंत यह फैसला लिया. इस घटना से राज्य भर के लाखों कैंडिडेट घबरा गए हैं, और कई स्टूडेंट एग्जाम सेंटर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें एग्जाम कैंसिल होने की जानकारी मिली.

शिक्षा विभाग कर रहा जांच 

शिक्षा विभाग यह जांच कर रहा है कि कुछ लोगों के पास मिला पेपर कल से होने वाली TET परीक्षा का असली प्रश्नपत्र है या सिर्फ मॉक टेस्ट का पेपर. अगर जांच में दोनों पेपर एक जैसे पाए जाते हैं, तो पुलिस में मामला दर्ज कराया जा सकता है. फिलहाल इस मामले में पुलिस और शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

Tags: home-hero-pos-1Maharashtra TET Paper LeakTET Paper Leak 2026Thane TET Paper Leak
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