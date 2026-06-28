Maharashtra TET Paper Leak: 1 लाख में TET पेपर का सौदा! प्लेन से आए आरोपी, पुलिस ने बिछाया ऐसा जाल; 4 राज्यों का सिंडिकेट बेनकाब

Maharashtra TET Paper Leak: महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं. मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी चार टीमें राज्य के बाहर भेजी हैं. पहली टीम पश्चिम बंगाल, दूसरी टीम बिहार, तीसरी टीम दिल्ली और हरियाणा, चारों टीम पेपर लीक के रैकेट की जांच के लिए पहुंची है. पुलिस को आशंका है कि ये गैंग केवल एक राज्य में नहीं, बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ है.

25 जून को पेपर लीक की भनक

पुलिस सूत्रों के अनुसार, ठाणे पुलिस को पेपर लीक की भनक 25 जून की शाम को लगी. जिसके बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए एक खास प्लान तैयार किया. अधिकारियों ने खुद ग्राहक बन नेटवर्क से संपर्क कर पेपर खरीदने की इच्छा जताई.

पुलिस ने बिछाया जाल

पुलिस ने आरोपियों को पैसों का लालच दिया. फिर जैसे ही आरोपी प्रश्नपत्र लेकर तय किए हुए स्थान पर पहुंचे. जहां पुलिस पहले से ही जाल बिछाकर बैठी हुई थी. पुलिस ने मौका मिलते ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक, चार आरोपी दिल्ली से प्लेन में ठाणे पहुंचे थे. फिलहाल चौथा आरोपी फरार है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

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कौन है तीनों आरोपी?

जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी पढ़े-लिखे हैं. राजीव कुमार ने बीएससी, आकाश कुमार ने बीकॉम और धीरज कुमार ने बीए किया है. पुलिस के मुताबिक, राजीव जमीन खरीदने-बेचने का काम करता है. वहीं धीरज ने केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन वह पास नहीं हो सका. अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इन आरोपियों का पेपर लीक गिरोह से क्या संबंध है और परीक्षा का प्रश्नपत्र इनके पास कैसे पहुंचा.

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