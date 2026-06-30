महाराष्ट्र TET पेपर लीक का बिहार कनेक्शन! मास्टरमाइंड की पत्नी पटना से गिरफ्तार, 4 राज्यों की पुलिस अलर्ट!

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 के पेपरलीक मामले में विशेष जांच टीम (SIT) ने चौथी गिरफ्तारी की है जिसमें महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार किया है. जांचकर्ताओं को संदेह है कि पेपर लीक को अंजाम देने में सुमन कुमारी ने भी अहम भूमिका निभाई थी. टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है. हालांकि महाराष्ट्र पुलिस की टीमें लगातार यूपी, बिहार, दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी कर रहे हैं. बता दें कि भिवंडी पुलिस ने पेपर लीक में शामिल 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनसे पूछताछ के दौरान बिजेंद्र कुमार गुप्ता का नाम सामने आया है.

सुमन कुमारी पर गंभीर आरोप

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सरगना बिजेंद्र सिंग गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी पर आरोप है कि उसने प्रश्नपत्र की एक कॉपी गिरोह के मेंबर्स के साथ शेयर की थी. जांचकर्ताओं का मानना है कि सुमन कुमारी भी इस कांड में इनडायरेक्टली इनवॉल्व थी और पेपर की डिमांड करने वालों के साथ पैसों की लेन-देन और लास्ट प्राइज भी वही डिसाइड कर रही थीं. सुमन कुमारी की गिरफ्तारी ऐसे समय में सामने आई है जब स्पेशल एसआईटी ने जांच का दायरा दूसरे राज्यों तक बढ़ा दिया है.

25 साल से एक्टिव है पेपर लीक का गिरोह

इस मामले में तमाम मीडिया रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि बिजेंद्र कुमार गुप्ता लंबे समय से पेपर लीक गिरोह में एक्टिव थे. उसका नामन साल 2011 के पेपर लीक मामले में आ चुका है. जांच एजेसियों ने मामले में 25 साल पुराने नेटवर्क के शामिल होने की आशंका जताई है. इधर पुलिस अलग-अलग राज्यों में आरोपियों की दबिश कर रही है, दूसरी ओर 28 जून को होने वाली महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई. यह परीक्षा महाराष्ट्र के 1,028 केंद्रों पर आयोजित की जानी थी.

अदालत में पेश करेगी पुलिस

एएनआई के मुताबिक, टीईटी पेपर लीक मामले में पहले से गिरफ्तार किए गए आरोपियों को भिवंडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा. पब्लिक प्रोसेक्यूटर एडवोकेट मारिया अंसारी का कहना कि जांच-पड़ताल और संबंधित पूछताछ 6 जुलाई तक जारी रहेगी, तब महाराष्ट्र के मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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