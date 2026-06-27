Maharashtra TET 2026 Postponed: महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा स्थगित, पेपर लीक के बाद हड़कंप, जानिए क्या है पूरा मामला

Maharashtra TET 2026 Postponed: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने रविवार, 28 जून को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अचानक स्थगित कर दिया है. यह निर्णय तब लिया गया जब परीक्षा से ठीक पहले भिवंडी के एक होटल में पेपर लीक से जुड़े मामले का खुलासा हुआ और तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई. पुलिस की इस कार्रवाई ने परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सूत्रों के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग परीक्षा के प्रश्नपत्र से जुड़े अहम दस्तावेजों की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल हैं. छापेमारी के दौरान तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. मौके पर मौजूद MSCE अधिकारियों ने जांच के बाद पुष्टि की कि बरामद सामग्री असली प्रश्नपत्र से काफी हद तक मेल खाती थी. इसके बाद परीक्षा परिषद ने तुरंत कार्रवाई करते हुए TET परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया.

MSCE के नोट से उठे सवाल

MSCE द्वारा जारी नोट में उल्लेख किया गया कि NEET 2026 में सामने आई गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक की घटना सामने आ गई. इस बयान ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर और बहस छेड़ दी है.

राजनीतिक प्रतिक्रिया और जांच की मांग

इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है. शिवसेना (UBT) की युवा सेना के कल्पेश यादव ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी इस लीक में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को सीआईडी को सौंपने की मांग की है.

परीक्षा का स्वरूप और महत्व

महाराष्ट्र TET परीक्षा दो पेपरों में आयोजित होती है. पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन अलग-अलग शिफ्ट में होते हैं. पेपर 1 सुबह 10:30 से 1:00 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 से 5:00 बजे तक आयोजित किया जाना था. परीक्षा OMR शीट आधारित पेन-एंड-पेपर मोड में होती है.

इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. परीक्षा नौ भाषाओं में आयोजित की जाती है, जिससे देशभर के उम्मीदवार इसमें भाग ले सकें.

TET का बढ़ता महत्व

सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले के बाद TET परीक्षा शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो गई है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना TET पास किए कोई भी शिक्षक अपनी नौकरी जारी नहीं रख सकेगा. हालांकि, शिक्षकों को यह परीक्षा पास करने के लिए अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है.

आगे क्या?

फिलहाल MSCE ने नई परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें. इस अचानक स्थगन से हजारों अभ्यर्थियों में निराशा जरूर है, लेकिन सुरक्षा और पारदर्शिता को देखते हुए यह कदम जरूरी माना जा रहा है.