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Maharashtra SSC Result 2026 DECLARED: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, SMS से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

Maharashtra SSC Result 2026 DECLARED: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है. छात्र अपना अपना मार्कशीट sscresult.mahahsscboard.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 8, 2026 11:30:27 AM IST

Maharashtra SSC Result 2026 DECLARED: MSBSHSE ने महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है.
Maharashtra SSC Result 2026 DECLARED: MSBSHSE ने महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है.


Maharashtra SSC Result 2026 DECLARED: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE), पुणे आज यानी 8 मई 2026 को सुबह 11:30 बजे महाराष्ट्र SSC कक्षा 10 परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. लाखों छात्र और अभिभावक इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. परिणाम छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sscresult.mahahsscboard.in पर जाकर अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे.

इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक https://sscresult.mahahsscboard.in/ के जरिए भी महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी रिजल्ट देख सकते हैं. इस वर्ष फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित SSC परीक्षाओं में राज्यभर के लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया था. बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और वेबसाइट पर लिंक भी सक्रिय किया जाएगा.

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महाराष्ट्र SSC रिजल्ट 2026 कहां देखें?

छात्र अपना SSC परिणाम ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद नीचे दिए गए पोर्टल्स पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा.

आधिकारिक वेबसाइट: mahahsscboard.in
SSC रिजल्ट पोर्टल: sscresult.mahahsscboard.in
मार्कशीट डाउनलोड लिंक: sscresult.mkcl.org

Maharashtra SSC Result 2026 ऐसे करें चेक

Maharashtra Board की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई देने वाले “SSC Examination February 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना सीट नंबर दर्ज करें.
इसके बाद माता का पहला नाम भरें.
“View Result” बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट दिखाई देगी.
भविष्य के उपयोग के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

वेबसाइट स्लो होने पर क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखा जाता है, जिससे कई बार साइट धीमी पड़ जाती है. ऐसे में छात्र वैकल्पिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं.

DigiLocker से डाउनलोड करें मार्कशीट

छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट DigiLocker के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करना होगा.

DigiLocker Result Portal: results.digilocker.gov.in

SMS के जरिए भी देखें SSC रिजल्ट

अगर इंटरनेट की समस्या हो, तो छात्र SMS सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं.

SMS से रिजल्ट देखने का तरीका

मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें:
MHHSC<SPACE>Seat Number

इसके बाद इसे 57766 पर भेज दें. कुछ ही देर में परिणाम मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा.

नौ क्षेत्रीय बोर्डों ने आयोजित की परीक्षा

महाराष्ट्र SSC परीक्षा 2026 का आयोजन राज्य के नौ क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा किया गया था. इनमें पुणे, नागपुर, मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, अमरावती, लातूर, कोंकण और छत्रपति संभाजीनगर शामिल हैं. बोर्ड द्वारा इस बार भी पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से परिणाम जारी किए जा रहे हैं.

पिछले वर्ष महाराष्ट्र बोर्ड ने SSC परिणाम 13 मई को जारी किया था, जबकि इस बार छात्रों को पहले ही रिजल्ट मिल रहा है. ऐसे में विद्यार्थियों में उत्साह और उत्सुकता दोनों देखने को मिल रही है.

Tags: home-hero-pos-2Maharashtra BoardMaharashtra Board ResultMaharashtra SSC ResultMSBSHSE Result
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