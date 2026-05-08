Maharashtra Board SSC Result 2026 Today: 16 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म, महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज

Maharashtra Board SSC Result 2026 Today: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) आज यानी 8 मई 2026 को कक्षा 10वीं यानी SSC बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने जा रहा है. लाखों छात्रों और अभिभावकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बोर्ड दोपहर 1 बजे आधिकारिक रूप से रिजल्ट जारी करेगा. इससे पहले पुणे स्थित MSBSHSE कार्यालय में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षा परिणाम से जुड़ी अहम जानकारी साझा की जाएगी.

छात्र अपने महाराष्ट्र बोर्ड SSC रिजल्ट 2026 को ऑनलाइन माध्यम से आसानी से देख सकते हैं. परिणाम देखने के लिए बोर्ड ने कई आधिकारिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं ताकि वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्रों को परेशानी न हो.

रिजल्ट देखने की आधिकारिक वेबसाइट्स:

mahahsscboard.in

sscresult.mkcl.org

DigiLocker

16 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षा

इस वर्ष महाराष्ट्र बोर्ड की SSC परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी. परीक्षा राज्यभर के 5111 केंद्रों पर संपन्न हुई. बोर्ड के अनुसार, कुल 16,15,489 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया.

इनमें शामिल थे:

8,65,740 छात्र

7,49,736 छात्राएं

13 ट्रांसजेंडर छात्र

राज्य के 23,683 स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का सफल आयोजन बोर्ड के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी.

पेपर लीक मामले ने बढ़ाई थी चिंता

इस साल परीक्षा के दौरान गणित विषय के पेपर लीक होने का मामला भी सामने आया था. मार्च में पुणे के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, गणित भाग-1 और भाग-2 के प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही ‘Maharashtraleakers’ नामक टेलीग्राम चैनल पर वायरल हो गए थे.

MSBSHSE के कार्यवाहक अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे ने कहा था कि यह मामला अभिभावकों से पैसे ऐंठने की किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है. हालांकि बोर्ड ने छात्रों से अपील की थी कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और परीक्षा पर फोकस बनाए रखें.

छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी उपलब्ध

बोर्ड ने इस बार छात्रों के मानसिक तनाव को ध्यान में रखते हुए विशेष काउंसलिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई थी. राज्य स्तर पर 10 काउंसलर नियुक्त किए गए थे, जबकि प्रत्येक जिला स्तर पर दो काउंसलर छात्रों की सहायता के लिए फोन पर उपलब्ध थे. बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर पहले ही छात्रों के साथ साझा कर दिए थे.

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?

साल 2025 में महाराष्ट्र बोर्ड ने SSC रिजल्ट 13 मई को जारी किया था. उस वर्ष कुल पास प्रतिशत 94.10% दर्ज किया गया था। लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा था.

लड़कियों का पास प्रतिशत: 96.14%

लड़कों का पास प्रतिशत: 92.31%

इस बार भी छात्रों और अभिभावकों को अच्छे परिणाम की उम्मीद है.