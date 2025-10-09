Maharashtra बोर्ड की 10वीं‑12वीं परीक्षा अपडेट! कब आएगा टाइम‑टेबल, जानिए पूरी जानकारी
Board Exam 2025: महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी और एचएससी परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है. स्टेट बोल्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) फरवरी 2026 में 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) की परीक्षाएं करवा सकता है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: October 9, 2025 2:55:09 AM IST

Maharashtra Board SSC-HSC Exam Date Sheet 2026: 2026 में महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी और एचएससी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है. राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) द्वारा 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित किए जाने की उम्मीद है. अगर आपको परीक्षा तिथि पत्र चाहिए तो आप इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इस आर्टिकल में जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.

10वीं-12वीं की परीक्षाएं कब होंगी?

पिछले कुछ वर्षों की तरह 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है. पिछले साल एसएससी परीक्षाएं 21 फरवरी से 17 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी. जबकि एचएससी परीक्षाएं 11 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी. 2025 में महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 1,513,909 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 760,046 विज्ञान वर्ग में 381,982 कला वर्ग में और 329,905 वाणिज्य वर्ग में थे.

10वीं-12वीं एग्जाम की डेट शीट कैसे डाउनलोड करें

  •  सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahasscboard.in पर जाएं.
  •  होमपेज पर ‘Maharashtra SSC/HSC Date Sheet 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर परीक्षा शेड्यूल दिखाई देगा.
  • इसे डाउनलोड करके आगे के लिए सेव कर लें.

Maharashtra Class 10-12th Exam 2026: आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट

  • mahresult.nic.in
  • msbshse.co.in
  • mh-ssc.ac.in 
  • sscboardpune.in 

महाराष्ट्र 10वीं-12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे?

परीक्षा से कुछ दिन पहले छात्रों को एडमिट कार्ड जारी किए जाते है. परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करना न भूले. किसी भी भ्रम से बचने के लिए परीक्षा से पहले डेटशीट अवश्य देखें. सुनिश्चित करें कि एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी और फोटो सही है. परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ लाएं. यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आधिकारिक हेल्पलाइन या स्कूल या कॉलेज प्रशासन से सहायता लें.

