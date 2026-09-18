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Maharashtra Board Exam Date 2027: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं इस महीने से शुरू, देखें संभावित पूरा शेड्यूल

Maharashtra Board Exam Date 2027: SSC और HSC की संभावित परीक्षा तारीखें जारी कर दी गई है. 10वीं-12वीं की लिखित, प्रैक्टिकल और इंटरनल परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 18, 2026 12:45:24 PM IST

Maharashtra Board Exam Dates 2027 जारी हो गया है.
Maharashtra Board Exam Dates 2027 जारी हो गया है.


Maharashtra Board Exam Date 2027: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने SSC और HSC बोर्ड परीक्षा 2027 की संभावित तारीखें जारी कर दी हैं. बोर्ड के अनुसार, 12वीं यानी HSC की लिखित परीक्षाएं 8 फरवरी 2027 से और 10वीं यानी SSC की लिखित परीक्षाएं 15 फरवरी 2027 से शुरू होंगी. तारीखें पहले जारी करने का उद्देश्य छात्रों, स्कूलों और जूनियर कॉलेजों को पढ़ाई और परीक्षा की बेहतर योजना बनाने में मदद करना है.

महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से जारी संभावित कार्यक्रम के मुताबिक, कक्षा 12वीं के छात्रों की प्रैक्टिकल, ग्रेडेड, ओरल और इंटरनल असेसमेंट परीक्षाएं 20 जनवरी से 6 फरवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी. इसके बाद HSC की लिखित परीक्षाएं 8 फरवरी से 16 मार्च 2027 तक चलेंगी. विषयवार पेपर की तारीखें फिलहाल जारी नहीं की गई हैं. बोर्ड बाद में विस्तृत टाइम-टेबल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा.

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HSC 2027 संभावित शेड्यूल

कक्षा 12वीं    प्रैक्टिकल/ओरल/इंटरनल असेसमेंट    20 जनवरी–6 फरवरी 2027
कक्षा 12वीं    लिखित परीक्षा    8 फरवरी–16 मार्च 2027

Maharashtra SSC Exam 2027: 10वीं की परीक्षा कब से?

कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल, ग्रेडेड, ओरल और इंटरनल मूल्यांकन 28 जनवरी से 13 फरवरी 2027 के बीच कराया जाएगा. SSC की लिखित बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 11 मार्च 2027 तक आयोजित होने की संभावना है.

SSC 2027 संभावित शेड्यूल

कक्षा 10वीं    प्रैक्टिकल/ओरल/इंटरनल असेसमेंट    28 जनवरी–13 फरवरी 2027
कक्षा 10वीं    लिखित परीक्षा    15 फरवरी–11 मार्च 2027

महाराष्ट्र के 9 डिविजनल बोर्ड में होंगी परीक्षाएं

Maharashtra SSC-HSC Board Exam 2027 का आयोजन राज्य के 9 डिविजनल बोर्ड पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण के अंतर्गत किया जाएगा.

छात्रों को अब क्या करना चाहिए?

संभावित तारीखें जारी होने से विद्यार्थियों को अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया है. छात्र अब फरवरी-मार्च की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विषयवार पढ़ाई, रिवीजन, सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट की योजना बना सकते हैं. हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये संभावित तारीखें हैं. विषयवार फाइनल टाइम-टेबल बाद में जारी किया जाएगा. इसलिए छात्रों को सोशल मीडिया या अनौपचारिक वेबसाइटों पर प्रसारित तारीखों के बजाय महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा जारी अंतिम शेड्यूल को ही मानना चाहिए.

Tags: Maharashtra BoardMaharashtra Board Exam Date 2027MSBSHSE
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