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MHT CET 2026 Result: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कब होगा जारी? cet cell.mahacet.org से ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

MHT CET 2026 Result: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार लगभग खत्म होने वाला है. आइए जानते हैं कि कब जारी होगा रिजल्ट और उसे कैसे करें डाउनलोड-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 8, 2026 11:15:10 AM IST

MHT CET 2026 Result: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कब होगा जारी? cet cell.mahacet.org से ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड


MHT CET 2026 Result: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार लगभग खत्म होने वाला है. पीसीएम और पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए जल्द ही रिजल्ट जारी होगा. महाराष्ट्र सीईटी सेल के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, एमएचटी सीईटी 2026 रिजल्ट की तारीख 5 जून से 8 जून, 2026 के बीच आने की उम्मीद है, छात्र हर अपडेट और रिजल्ट के इंतजार के लिए cet cell.mahacet.org को रिफ्रेश करते रहें. 

एमएचटी सीईटी के लिए ये साल काफी यादगार होगा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है एग्जाम जेईई मेन पैटर्न को बैन करते हुए दो अलग-अलग सेशन में रखा गया था. सेशन 1 अप्रैल 2026 में और सेशन 2 मई 2026 में आयोजित किया गया था. दोनों सेशन में 10.9 लाख से ज्यादा क्यूमिलेटिव रेजिस्ट्रेशन हुए थे.

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क्या एमएचटी सीईटी रिजल्ट 2026 आज आएगा? (Is MHT CET Result 2026 Out Today?)

आज 6 जून, 2026 के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के लिए एमएचटी सीईटी 2026 रिजल्ट अभी तक ऑफिशियल तौर पर घोषित नहीं किया गया है. हालांकि, महाराष्ट्र सीईटी सेल ने पुष्टि की है कि स्कोरकार्ड लिंक बहुत जल्द एक्टिव हो जाएंगे. केंद्रीय होस्टिंग नोड्स के बीच डेटा सिंक्रनाइजेशन अपने फाइनल स्टेप में है और विषय-वस्तु विशेषज्ञों ने सभी विषयों में लगातार सामान्यीकरण वेटेज के लिए गुणवत्ता जांच पूरी कर ली है. छात्र cetcel.mahacet.org को नियमित रूप से रिफ्रेश करते रहें. व्हाट्सएप फॉरवर्ड या तीसरे पक्ष के रिजल्ट लिंक पर भरोसा करने से बचें. अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड तैयार रखें.  

स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें (How to Download Scorecard MHT CET 2026 Result)

रिजल्ट लाइव होने पर इन सटीक चरणों का पालन करें:

ऑफिशियल वेबसाइट खोलें – cetcel.mahacet.org

होमपेज पर ‘एमएचटी सीईटी 2026 स्कोरकार्ड’ लिंक पर क्लिक करें.

फिर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

सिक्योरिटी कैप्चा पूरा करें और लॉग इन पर क्लिक करें.

स्कोरकार्ड टैब पर क्लिक करें और अपना रिजल्ट खोलें.

पीडीएफ स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.

ये प्रिंटआउट सीएपी काउंसलिंग और कॉलेज प्रवेश के लिए जरूरी है.

 

Tags: MHT CET 2026 ResultMHT CET 2026 ScorecardMHT CET Result 2026 Date
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