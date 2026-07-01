Madrasa Board News: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म! अब इस एक्ट के तहत होगी पढ़ाई, जानें क्या है पूरा मामला

Uttarakhand Minority Education Act: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि नए कानून के लागू होने के साथ ही राज्य का मदरसा शिक्षा बोर्ड और गैर-सरकारी अरबी-फारसी मदरसों से जुड़े मान्यता नियम समाप्त कर दिए गए हैं.

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य राज्य में सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान, पारदर्शी और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है.

मुख्यमंत्री धामी ने दी नई व्यवस्था की जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता, पारदर्शिता और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों पर आधारित हो. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए मान्यता की प्रक्रिया एक समान और पारदर्शी होगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी.

मदरसा शिक्षा बोर्ड हुआ समाप्त

नए अधिनियम के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड को पूरी तरह भंग कर दिया गया है. इसके अलावा, गैर-सरकारी अरबी-फारसी मदरसों की मान्यता से जुड़े पुराने नियम भी अब प्रभावी नहीं रहेंगे. सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और विद्यार्थियों को आधुनिक विषयों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी.

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन

नई शिक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है. इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को नियुक्त किया गया है. इसके अलावा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया गया है, ताकि शिक्षा से जुड़े फैसले व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर लिए जा सकें.

छात्रों को मिलेगा NCERT आधारित पाठ्यक्रम

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अब विद्यार्थियों को NCERT आधारित पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई कराई जाएगी. इसका उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है. इसके साथ ही विज्ञान, तकनीक, कौशल विकास और भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता पर रहेगा जोर

सरकार के अनुसार नई नीति के तहत शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था और शैक्षणिक गुणवत्ता को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा. साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्राधिकरण में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के लागू होने के साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई है. मदरसा शिक्षा बोर्ड के स्थान पर नई व्यवस्था लागू करते हुए सरकार ने समान मान्यता प्रक्रिया, NCERT आधारित शिक्षा और आधुनिक पाठ्यक्रम पर जोर दिया है.

ये भी पढ़ें…

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट किसी भी समय हो सकता है जारी, ऐसे करें चेक

NEET Success Story: नीट यूजी में 655/720 अंक, ड्रॉप ईयर बना टर्निंग पॉइंट, अब कर रहे हैं ये काम