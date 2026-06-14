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KVS New Rules: केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा को लेकर बड़ा बदलाव, 2026-27 से लागू होंगे नए नियम

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2026-27 से सभी स्कूलों में कक्षा 6 और 9 के लिए कम से कम एक संस्कृत सेक्शन अनिवार्य किया है. नई भाषा नीति, छात्रों के विकल्प और CBSE के बदलावों की पूरी जानकारी नीचे विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 14, 2026 3:58:29 PM IST

KVS Sanskrit Section Mandatory: हर केंद्रीय विद्यालय में होगा संस्कृत सेक्शन
KVS Sanskrit Section Mandatory: हर केंद्रीय विद्यालय में होगा संस्कृत सेक्शन


KVS Sanskrit Section New Rules: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 6 और 9 के लिए कम से कम एक संस्कृत सेक्शन बनाए रखना अनिवार्य कर दिया है. यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और नए तीन-भाषा ढांचे (Three Language Framework) को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

KVS द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, छात्रों और अभिभावकों से तीसरी भाषा (R3) के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. तीसरी भाषा के रूप में छात्र संस्कृत या किसी अनुसूचित क्षेत्रीय/राज्य भाषा का चयन कर सकते हैं। यह भाषा हिंदी (R1) और अंग्रेजी (R2) से अलग होगी. हालांकि छात्रों को अपनी पसंद की भाषा चुनने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में कम से कम एक संस्कृत सेक्शन उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा. इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों में स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है.

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स्कूलों को देना होगा भाषा विकल्पों का डेटा

KVS ने सभी विद्यालयों से छात्रों द्वारा चुनी गई तीसरी भाषा का डेटा समागम पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है. इसके आधार पर शिक्षकों और स्टाफ की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा. सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा चुनने वाले छात्रों के लिए अलग-अलग सेक्शन या बैच बनाए जाएंगे. स्कूलों को दोनों श्रेणियों का डेटा अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा.

छात्र संख्या के आधार पर बनेंगे सेक्शन

KVS ने सेक्शन व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. एक सेक्शन वाले विद्यालयों में यदि कम से कम 15 छात्र किसी भाषा का चयन करते हैं, तो अलग बैच बनाए जा सकते हैं. दो सेक्शन वाले स्कूलों में एक संस्कृत और एक क्षेत्रीय भाषा सेक्शन रखा जा सकता है. वहीं तीन या उससे अधिक सेक्शन वाले विद्यालयों में प्राचार्य छात्रों की संख्या के अनुसार सेक्शन का वितरण तय करेंगे. बावजूद इसके, प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक संस्कृत सेक्शन रखना अनिवार्य होगा.

CBSE की नई भाषा नीति से जुड़ा है फैसला

यह निर्णय CBSE द्वारा हाल ही में घोषित नई भाषा नीति के अनुरूप है. बोर्ड ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया है. इसके अलावा, विदेशी भाषा का चयन केवल तीसरी या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में ही किया जा सकेगा. छात्रों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े, इसके लिए कक्षा 10 में तीसरी भाषा के लिए अलग बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.

नई व्यवस्था भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और छात्रों में भाषाई विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

Tags: CBSEhome-hero-pos-2Kendriya VidyalayaKVS
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