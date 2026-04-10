KVS Admission Rules: सीट फुल होने पर भी मिलेगा दाखिला! KVS में किन बच्चों को मिलता है पक्का एडमिशन? जानिए नियम

Kendriya Vidyalaya Admission Rules: देश के ज्यादातर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, और इसी वजह से Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) में दाखिला एक बड़ा लक्ष्य माना जाता है. हालांकि, यहां एडमिशन पाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष श्रेणियों के बच्चों को नियमों के तहत प्राथमिकता और विशेष छूट दी जाती है.

केवीएस कर्मचारियों और सरकारी परिवारों को लाभ

KVS के नियमों के अनुसार, केंद्रीय विद्यालय, रीजनल ऑफिस, ZIET या मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को साल के किसी भी समय एडमिशन मिल सकता है, भले ही सीटें फुल हों. इसके अलावा, डेप्युटेशन पर आए अधिकारियों के बच्चों को भी यह सुविधा मिलती है. जिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाती है.

वीरता पुरस्कार पाने वालों के बच्चों को प्राथमिकता

Param Vir Chakra, Ashoka Chakra और अन्य वीरता पुरस्कार जैसे महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आदि प्राप्त सैनिकों के बच्चों को भी केवीएस में एडमिशन में विशेष छूट मिलती है. इसी तरह, पुलिस कर्मियों को मिलने वाले गैलेंट्री मेडल पाने वालों के बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाती है.

खेल, प्रतिभा और विशेष उपलब्धियों को मौका

जो बच्चे Khelo India, SGFI, CBSE या राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेलों में शीर्ष स्थान हासिल करते हैं, उन्हें एडमिशन में आसानी मिलती है. इसके अलावा स्काउट्स एंड गाइड्स में राष्ट्रपति पुरस्कार, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, बाल श्री अवार्ड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों को भी विशेष अवसर दिए जाते हैं. कश्मीर से आने वाले बच्चों को अतिरिक्त समय और SC/ST छात्रों को कटऑफ में छूट भी दी जाती है.

कला और विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए राहत

फाइन आर्ट्स में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पहचान बनाने वाले बच्चों को भी साल में किसी भी समय एडमिशन दिया जा सकता है. वहीं, कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को PM CARES Fund योजना के तहत हर केवी में अतिरिक्त सीट दी जाती है. ऐसे बच्चों को फीस में छूट मिलती है और हर स्कूल में सीमित संख्या में इस सुविधा का लाभ दिया जाता है.

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