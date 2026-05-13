NEET UG विवाद पर भड़के खान सर, CBI को बताया ‘Nokia Mobile’, सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की मांग तेज

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी जैसी राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और जांच व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है. इस पूरे मामले ने न सिर्फ छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ाई है, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. खान सर ने पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई पर जमकर बरसे हैं. उन्होंने कहा कि CBI के बस का नहीं है. CBI Nokia mobile के जैसा है. आगे उन्होंने कहा कि किसी मामले को दबाना हो, तो CBI को मामला सौंप दो काम खत्म.

इसके अलावा नीट पेपर लीक पर एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए खान सर ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक निगरानी और उच्च स्तर की संस्थागत भागीदारी जरूरी हो सकती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच या एक विशेष स्वतंत्र पैनल का गठन. उनका मानना है कि इससे जांच की विश्वसनीयता और पारदर्शिता दोनों बढ़ सकती हैं.

राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली और वैश्विक छवि

भारत की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाएं जैसे NEET, न सिर्फ लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती हैं, बल्कि देश की शैक्षणिक व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता की छवि भी प्रस्तुत करती हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जाता है.

खान सर का कहना है कि जैसे चीन की Gaokao Examination System को उसकी सख्त और प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत की परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी मजबूत होनी चाहिए. यह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि देश की शैक्षणिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती है.

छात्रों पर मानसिक दबाव और भरोसे का संकट

लगातार सामने आ रहे विवादों का सीधा असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर पड़ता है. जिन छात्रों ने सालों की मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी की होती है, उनके लिए ऐसी घटनाएं निराशा और तनाव का कारण बन जाती हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ छात्रों को मानसिक सहारा और स्पष्ट जानकारी देना भी बेहद जरूरी है, ताकि उनका भरोसा बना रहे और वे अपने लक्ष्य से भटके नहीं.

मजबूत और पारदर्शी सिस्टम की जरूरत

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि देश को एक ऐसे परीक्षा ढांचे की जरूरत है जो तकनीक आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह हो. इसमें डिजिटल निगरानी, सुरक्षित प्रश्नपत्र प्रणाली और सख्त कानूनों का पालन अहम भूमिका निभा सकते हैं.