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Khan Sir FIR Controversy: रोशन आनंद का कदमकुआं थाने के बाहर धरना, सुरक्षा और CBI जांच की मांग तेज

Khan Sir FIR Controversy: पटना के कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर रोशन आनंद धरने पर बैठे. परिवार ने सुरक्षा और प्रिंस यादव की मौत की CBI जांच की मांग उठाई.

By: Munna Verma | Published: June 18, 2026 10:08:00 AM IST

Khan Sir FIR Controversy: खान सर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े रोशन आनंद
Khan Sir FIR Controversy: खान सर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े रोशन आनंद


Khan Sir FIR Controversy: पटना में खान सर को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. ज्ञान बिंदु संस्था के निदेशक रोशन आनंद ने कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है. उनका आरोप है कि आवेदन सौंपे जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. इसी को लेकर उन्होंने थाने के बाहर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया.

रोशन आनंद ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्हें न्याय नहीं मिलने का संदेश जाएगा. उन्होंने कहा कि या तो उनकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की जाए या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए. उनके इस बयान ने पूरे मामले को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है.

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छात्रों ने भी किया समर्थन, त्वरित कार्रवाई की मांग

रोशन आनंद के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र भी कदमकुआं थाने के बाहर पहुंचे. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस प्रशासन से मामले में जल्द और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. छात्रों का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करा रहा है तो उसकी सुनवाई होना जरूरी है. धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कार्रवाई में देरी हो रही है, जिससे लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है.

सुरक्षा को लेकर परिवार की बढ़ी चिंता

इस पूरे विवाद के बीच रोशन आनंद की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं. उनके परिवार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें किसी भी तरह का खतरा हो सकता है. परिवार ने राज्य सरकार से तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. रोशन आनंद के चाचा मनोज यादव ने कहा कि परिवार पहले भी सुरक्षा की मांग कर चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई. उनका कहना है कि विरोधी तत्व रोशन आनंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.

प्रिंस यादव की मौत के बाद और गहराई चिंता

परिवार की चिंता का एक बड़ा कारण प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत भी है. परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद परिवार मानसिक दबाव में है और उन्हें लगातार सुरक्षा संबंधी आशंकाएं बनी हुई हैं. मनोज यादव ने कहा कि प्रिंस यादव के निधन के बाद रोशन आनंद परिवार का प्रमुख सहारा हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है.

CBI जांच की मांग हुई तेज

परिवार ने प्रिंस यादव की मौत की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच की मांग भी दोहराई है. उनका कहना है कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. परिजनों ने न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि निष्पक्ष जांच के माध्यम से पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी.

खान सर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग, रोशन आनंद का धरना, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और प्रिंस यादव की मौत की CBI जांच की मांग, इन सभी मुद्दों ने इस मामले को बिहार की चर्चित घटनाओं में शामिल कर दिया है. अब सभी की नजर पुलिस प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

Tags: khan sirKhan Sir FIR Controversy
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