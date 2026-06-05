Khan Sir Coaching Controversy: खान सर पर दर्ज हुई FIR, फायरिंग विवाद पर बोले, गार्ड ने आत्मरक्षा में की कार्रवाई

Khan Sir Coaching Controversy: पटना में हुए कोचिंग सेंटर हमले और उसके बाद हुई फायरिंग को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद खान सर ने पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके सुरक्षा गार्डों ने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की थी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि उस समय गार्ड कार्रवाई नहीं करते तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी.

फायरिंग पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए खान सर ने कहा कि घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी. उनके मुताबिक किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को पहुंचने में कुछ समय लगता है और तब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी गार्डों पर ही होती है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक पुलिस नहीं पहुंची थी, तब तक एक सुरक्षा गार्ड क्या करता? उनका मानना है कि गार्ड का काम केवल निगरानी करना नहीं, बल्कि खतरे की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है.

किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर फायरिंग नहीं हुई

खान सर ने स्पष्ट किया कि इस घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गार्ड ने किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर गोली नहीं चलाई थी. उनके अनुसार यह कार्रवाई भीड़ को नियंत्रित करने और आत्मरक्षा के उद्देश्य से की गई थी. उन्होंने कहा कि इसे आपराधिक फायरिंग की तरह दिखाना पूरी घटना की वास्तविकता को नजरअंदाज करना है.

गार्ड के साथ हुई थी गंभीर मारपीट

अपने पक्ष को मजबूत करते हुए खान सर ने दावा किया कि हमलावरों ने उनके सुरक्षा गार्ड को बुरी तरह पीटा था. उन्होंने बताया कि रात में कुछ लोग उनके परिसर में पहुंचे और गार्ड को गंभीर रूप से घायल कर दिया. खान सर का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा कर्मियों से चुपचाप खड़े रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

भावुक हुए खान सर, विरोधियों पर साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान खान सर भावुक भी नजर आए. उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाए. उन्होंने यह तक कहा कि कुछ लोग उनके फोटो पर माला चढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

CCTV फुटेज दिखाकर समझाया घटनाक्रम

खान सर ने छात्रों को CCTV फुटेज दिखाते हुए पूरी घटना समझाने की कोशिश की. वायरल वीडियो में वह स्क्रीन पर मौजूद लोगों की पहचान बताते और घटनाक्रम की जानकारी देते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया केवल घटना का एक हिस्सा दिखा रही है, जबकि पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही.

जांच में जुटी पुलिस

फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. दोनों सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की जा चुकी है और उनके हथियार जांच के लिए जब्त कर लिए गए हैं. कदमकुआं थाने में दर्ज FIR के आधार पर पुलिस वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है, जो इस पूरे विवाद की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकती है.