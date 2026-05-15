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Kerala SSLC Result 2026 Date & Time: केरल बोर्ड 10वीं रिजल्ट इस समय आज होगा जारी, ऐसे कर पाएंगे चेक

Kerala SSLC Result 2026 Date & Time: केरल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज इस समय जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल हुए छात्र इस लिंक keralaresults.nic.in के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 15, 2026 10:14:00 AM IST

Kerala SSLC Result 2026 Date & Time: केरल बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज जारी होगा.
Kerala SSLC Result 2026 Date & Time: केरल बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज जारी होगा.


Kerala SSLC Result 2026 Date & Time: केरल बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन (KBPE) आज यानी 15 मई 2026 को SSLC Class 10th परीक्षा के नतीजे जारी करने जा रहा है. लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. जनरल एजुकेशन विभाग की Principal Secretary Sharmila Mary Joseph दोपहर 3 बजे आधिकारिक रूप से रिजल्ट की घोषणा करेंगी. इस दौरान जनरल एजुकेशन विभाग के निदेशक एन एस के उमेश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंक ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. केरल बोर्ड ने इसके लिए कई आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध कराए हैं. छात्र नीचे दी गई वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

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pareekshabhavan.kerala.gov.in
prd.kerala.gov.in
sslcexam.kerala.gov.in
results.kite.kerala.gov.in
keralaresults.nic.in

छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट चेक करने से पहले अपना रजिस्टर नंबर और जन्म तिथि तैयार रखें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

DigiLocker पर ऐसे देखें Kerala SSLC Result 2026

इस बार छात्र DigiLocker के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. यह सुविधा छात्रों को तुरंत ऑनलाइन मार्कशीट प्राप्त करने में मदद करेगी.

DigiLocker से रिजल्ट देखने की प्रक्रिया

DigiLocker ऐप खोलें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए लॉग इन करें.
“Education Documents” सेक्शन में जाएं.
वहां “Kerala Board of Public Education” सर्च करें.
“SSLC Results 2026” या “Class X Marksheet” विकल्प चुनें.
अपना रजिस्टर नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.
सबमिट करते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.
भविष्य के उपयोग के लिए “Save to Locker” पर क्लिक करें.

छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि DigiLocker में OTP वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ सकती है. यह डिजिटल मार्कशीट प्रोविजनल होगी, जिसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलने तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

SMS और Saphalam ऐप से भी मिलेगा रिजल्ट

वेबसाइट और DigiLocker के अलावा केरल बोर्ड ने SMS सेवा और Saphalam ऐप के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी है. जिन छात्रों को इंटरनेट की समस्या होगी, वे इन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Re-evaluation और Re-exam की जानकारी

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) और पुनः परीक्षा (Re-exam) के लिए आवेदन कर सकेंगे. बोर्ड जल्द ही इसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा.

Kerala SSLC Result 2026 छात्रों के करियर का अहम पड़ाव माना जाता है. रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर धीमा हो सकता है. ऐसे में छात्र घबराएं नहीं और थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें.

Tags: Kerala BoardKerala Board ResultKerala SSLC Result
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