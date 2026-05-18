SSLC Result 2026 के बाद बड़ा मौका, Kerala Board ने शुरू की Revaluation प्रोसेस, ऐसे करें आवेदन

Kerala SSLC Revaluation 2026: केरल एसएसएलसी 2026 एग्जाम रिजल्ट जारी होने के बाद अब उन छात्रों के लिए राहत भरी खबर है जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं. Kerala Pareeksha Bhavan ने SSLC Class 10 revaluation, scrutiny और आंसर शीट फोटोकॉपी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. छात्र अब ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस साल Kerala SSLC एग्जाम में चार लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था. इनमें से 4,10,456 छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए क्वालिफाई किया. इस बार कुल पास प्रतिशत 99.07% दर्ज किया गया. लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा, जहां लड़कियों का पास प्रतिशत 99.22% और लड़कों का 98.93% रहा. वहीं 30 हजार से ज्यादा छात्रों ने सभी विषयों में A+ ग्रेड हासिल किए.

किन सुविधाओं के लिए कर सकते हैं आवेदन

Kerala Pareeksha Bhavan ने छात्रों के लिए तीन तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. छात्र अपनी जरूरत के अनुसार इनमें आवेदन कर सकते हैं- उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन, अंकों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी.

हालांकि बोर्ड ने साफ किया है कि IT पेपर के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी. साथ ही जो छात्र किसी विषय के लिए पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) कर रहे हैं, उन्हें उसी विषय के लिए अलग से जांच के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी.

Kerala SSLC Revaluation की फीस (Kerala SSLC Revaluation 2026 Application Fee)

बोर्ड की ओर से आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है. छात्रों को चुनी गई सेवा के अनुसार फीस जमा करनी होगी.

Revaluation के लिए: ₹400 प्रति विषय

आंसर शीट फोटोकॉपी के लिए: ₹200 प्रति विषय

जांच के लिए: ₹50 प्रति विषय

छात्रों को आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर निर्धारित शुल्क के साथ अपने परीक्षा केंद्र या स्कूल के हेडमास्टर के पास जमा करना होगा.

Kerala SSLC Revaluation 2026 के लिए कैसे करें आवेदन

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके पुनर्मूल्यांकन या जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं:

Step 1:

सबसे पहले Kerala SSLC परीक्षा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.

Step 2:

इसके बाद revaluation या scrutiny application link पर क्लिक करें.

Step 3:

अब जरूरी जानकारी भरें और उन विषयों का चयन करें जिनके लिए revaluation, scrutiny या photocopy चाहिए.

Step 4:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

Step 5:

सबमिट किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट डाउनलोड करें.

Step 6:

प्रिंटेड फॉर्म को अपने स्कूल या परीक्षा केंद्र के हेडमास्टर के पास जमा करें.

Step 7:

चुनी गई सेवा के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

अगर आपको लगता है कि आपके नंबर उम्मीद से कम आए हैं, तो revaluation के जरिए आप अपनी आंसर शीट दोबारा जांच करवा सकते हैं. आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें और अंतिम तारीख से पहले प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.