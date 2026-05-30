School Girls Menstrual Leave: केरल में छात्राओं को हर महीने मिलेगी पीरियड लीव, महिलाओं के लिए भी आई बड़ी खुशखबरी

School Girls Menstrual Leave: केरल सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है. नई नीतियों का उद्देश्य छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, माताओं और अनाथ बच्चों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक बनाना है. राज्य सरकार का लक्ष्य केरल को देश का सबसे महिला-अनुकूल राज्य बनाने का है.

सरकार की सबसे चर्चित घोषणाओं में से एक स्कूली छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) का प्रस्ताव है. योजना के तहत छात्राओं को हर महीने तीन दिन तक की छुट्टी देने पर विचार किया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को समझते हुए छात्राओं को सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है. साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि छुट्टी के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सप्ताहांत पर अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा.

‘मासिक धर्म गरिमा’ परियोजना को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ‘Menstrual Dignity Project’ के माध्यम से स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं और किशोरियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में काम करेगी. इस परियोजना के तहत स्वच्छता, स्वास्थ्य और जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

कार्यस्थलों पर अनिवार्य होंगे डे-केयर सेंटर

कामकाजी महिलाओं को राहत देने के लिए सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, आईटी पार्कों और 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण क्रेच तथा डे-केयर सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है. यह कदम मातृत्व और करियर के बीच संतुलन बनाने में महिलाओं की सहायता करेगा और बच्चों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करेगा.

अनाथ-मुक्त केरल बनाने की दिशा में पहल

राज्य सरकार ने ‘Destitute-Free and Orphan-Free Kerala Initiative’ के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने और प्रशिक्षित पालक परिवारों का नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य केरल को भारत का पहला “अनाथ-मुक्त राज्य” बनाना है.

महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं और अधिकार

सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता बढ़ाने और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को छह महीने का मातृत्व अवकाश देने की भी घोषणा की है. इसके अलावा, महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, जूते-चप्पल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे.

समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद

विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहलें न केवल महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगी, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करेंगी. यदि योजनाएं प्रभावी रूप से लागू होती हैं, तो केरल महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर सकता है.