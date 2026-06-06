KCET Result 2026 Declared: इंजीनियरिंग स्ट्रीम में तनीषा ने किया टॉप, ऐसे चेक करें रिजल्ट, देखें टॉपर्स लिस्ट

KCET Result 2026 Declared: कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (KCET) 2026 का रिज़ल्ट आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है. लाखों छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एमसी सुधाकर ने KEA कार्यालय से परिणाम जारी किए. छात्र अब अपना स्कोर आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

इस वर्ष KCET राज्य के सबसे बड़े प्रवेश परीक्षाओं में से एक रहा, जिसमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कृषि, नर्सिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया.

3 लाख से अधिक उम्मीदवार हुए परीक्षा में शामिल

KCET 2026 के लिए कुल 3.30 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से लगभग 3.09 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. विषयवार आंकड़ों पर नजर डालें तो फिजिक्स में 3,09,014, केमिस्ट्री में 3,08,946 और मैथमेटिक्स में 3,02,384 छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं बायोलॉजी विषय में 2,31,023 उम्मीदवार शामिल हुए. परीक्षा का आयोजन 22 से 24 अप्रैल 2026 के बीच राज्यभर के 745 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था.

इतने उम्मीदवार हुए सफल

इस वर्ष कुल 2,92,782 उम्मीदवारों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए योग्य घोषित किया गया. इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सबसे अधिक 2,82,603 छात्रों ने पात्रता हासिल की. इसके अलावा B.Pharm, Pharma-D, B.Sc Nursing, Veterinary Science, BNYS और कृषि से जुड़े पाठ्यक्रमों में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार सफल रहे. कृषि और वेटरनरी से जुड़े प्रैक्टिकल टेस्ट में भी हजारों छात्रों ने भाग लिया, जो इन कोर्सों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.

इंजीनियरिंग और फार्मेसी के टॉप रैंकर्स

इंजीनियरिंग स्ट्रीम में तनीषा कार्तिक ने पहला स्थान हासिल किया. उनके बाद सृजन बी एस, निनाद वशिष्ठ, इरा जैन और रिशोन फर्नांडीस ने शीर्ष पांच रैंक में जगह बनाई. फार्म साइंसेज में निनाद वशिष्ठ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया. वहीं B.Pharm और Pharm.D श्रेणी में नयना गोपी ने पहला स्थान हासिल किया. वेटरनरी साइंस में भी नयना गोपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष रैंक हासिल की.

सरकारी और ग्रामीण छात्रों का भी शानदार प्रदर्शन

इस बार सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. कई विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग, BNYS और कृषि पाठ्यक्रमों में शीर्ष रैंक हासिल की. कन्नड़ माध्यम के छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों ने भी मेरिट सूची में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती समानता और अवसरों का संकेत माना जा रहा है.

आगे क्या करें छात्र?

रिज़ल्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया की तैयारी करनी होगी. KEA जल्द ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा, जिसके आधार पर विभिन्न कॉलेजों और कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और नियमित रूप से KEA की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें.