KARTET Result 2025 OUT: कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित, मिनटों में ऐसे देखें परिणाम

KARTET Result 2025 OUT: कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने KARTET 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार sts.karnataka.gov.in पर एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि से रिजल्ट देख सकते हैं. पासिंग मार्क्स और फाइनल आंसर की भी जारी की गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 23, 2025 10:45:53 PM IST

KARTET Result 2025 Released: कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग ने आज यानी 23 दिसंबर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट schooleducation.kar.nic.in और sts.karnataka.gov.in पर कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (KARTET) 2025 के नतीजे जारी कर दिए है. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने नतीजे देख सकते है और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते है. नतीजे देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी.

परीक्षा कब हुई थी?

कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने 7 दिसंबर 2025 को राज्य भर के तय परीक्षा केंद्रों पर कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (KARTET) आयोजित किया था. जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. इस परीक्षा का मकसद राज्य भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक टीचर के तौर पर नियुक्त होने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों की योग्यता और पात्रता का आकलन करना है.

नतीजे कैसे देखें

कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे देखने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए.

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट schooleducation.kar.nic.in या sts.karnataka.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
  • एक नया पेज खुलेगा अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालें और सबमिट करें.
  • इसके बाद नतीजा आपकी स्क्रीन पर PDF फॉर्मेट में दिखाई देगा.
  • नतीजा देखें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें.
  • भविष्य के लिए नतीजे का प्रिंटआउट ले लें.

