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NTA NEET UG 2026 Admit Card: कब आएगा नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड? neet.nta.nic.in वेबसाइट से स्टेप बॉय स्टेप ऐसे करें डाउनलोड

Kab Aayega Neet UG Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG 2026 री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी करने वाली है. आइए जानते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 14, 2026 9:25:58 AM IST

NTA NEET UG 2026 Admit Card: कब आएगा नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड? neet.nta.nic.in वेबसाइट से स्टेप बॉय स्टेप ऐसे करें डाउनलोड


Kab Aayega Neet UG Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एडमिट कार्ड अगले सप्ताह तक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है. जिन उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा में शामिल होना है, वे अपना एडमिट कार्ड NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे.

 21 जून को आयोजित होगी री-एग्जाम

NEET UG 2026 की री-परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए देशभर के लाखों छात्र तैयारी में जुटे हुए हैं. इस साल करीब 22,75,011 छात्रों ने NEET UG परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 3 मई को आयोजित मेन परीक्षा में लगभग 22,05,035 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

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 एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

NEET UG 2026 एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी. इसमें अभ्यर्थी का नाम, आवेदन संख्या, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तिथि और समय जैसी जानकारी शामिल होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक जांच लें.

 NEET UG 2026 Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

NEET UG की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई दे रहे “NEET UG 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिए गए सिक्योरिटी कैप्चा को सही तरीके से भरें.

इसके बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.

आपका एडमिट कार्ड नई विंडो में खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें. 

 

Tags: Kab Aayega Neet UG Admit Card 2026NEET UG Admit Card 2026Neet UG Admit Card 2026 date
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