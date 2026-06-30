July 2026 School Holiday List: जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां

July 2026 School Holiday List: गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब छात्रों की नजर जुलाई में मिलने वाली छुट्टियों पर टिकी है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस महीने कितने दिन स्कूल बंद रहेंगे, तो बता दें कि जुलाई में लंबी छुट्टियां भले ही नहीं हैं, लेकिन वीकेंड, स्थानीय त्योहारों और राज्य सरकार की ओर से हीटवेव या अन्य परिस्थितियों में घोषित अवकाश छात्रों को राहत दे सकते हैं. अलग-अलग राज्यों और स्कूलों के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार छुट्टियों में बदलाव भी संभव है.

जुलाई में छुट्टियों की लिस्ट

दिनांक राज्य दिन छुट्टियां 16-07-2026 दिल्ली गुरुवार रथयात्रा 16-07-2026 झारखंड गुरुवार रथयात्रा 16-07-2026 उड़िशा गुरुवार रथयात्रा 16-07-2026 पश्चिम बंगाल गुरुवार रथयात्रा 29-07-2026 उत्तर प्रदेश बुधवार गुरू पुर्णिमा 29-07-2026 बिहार बुधवार गुरू पुर्णिमा 29-07-2026 गुजरात बुधवार गुरू पुर्णिमा 29-07-2026 उत्तराखंड बुधवार गुरू पुर्णिमा 29-07-2026 मध्य प्रदेश बुधवार गुरू पुर्णिमा 29-07-2026 आंध्र प्रदेश बुधवार गुरू पुर्णिमा

नोट: रथ यात्रा सभी सरकारी स्कूलों के लिए ज़रूरी छुट्टी नहीं है. कुछ चुने हुए स्कूल या इंस्टिट्यूट अपने लोकल हॉलिडे कैलेंडर के हिसाब से छुट्टी मना सकते हैं.

स्टूडेंट्स ऑफिशियल स्कूल सर्कुलर चेक करें

ऊपर दी गई टेबल में जुलाई 2026 में होने वाली छुट्टियों के बारे में बताया गया है. राज्य सरकार, CBSE, ICSE, या प्राइवेट बोर्ड से जुड़े स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों के आधार पर और छुट्टियां जारी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे छुट्टियों के शेड्यूल में किसी भी अपडेट या बदलाव के लिए ऑफिशियल स्कूल नोटिस चेक करें.