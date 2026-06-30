Home > शिक्षा > July 2026 School Holiday List: जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां

July 2026 School Holiday List: जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां

July 2026 School Holiday List: जुलाई 2026 में लंबी स्कूल छुट्टियां नहीं हैं. हालांकि, छात्रों को वीकेंड, स्थानीय त्योहारों, स्कूलों के एकेडमिक कैलेंडर और राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष अवकाश का लाभ मिल सकता है.

By: Preeti Rajput | Published: June 30, 2026 7:14:57 AM IST

जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल
जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल


July 2026 School Holiday List: गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब छात्रों की नजर जुलाई में मिलने वाली छुट्टियों पर टिकी है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस महीने कितने दिन स्कूल बंद रहेंगे, तो बता दें कि जुलाई में लंबी छुट्टियां भले ही नहीं हैं, लेकिन वीकेंड, स्थानीय त्योहारों और राज्य सरकार की ओर से हीटवेव या अन्य परिस्थितियों में घोषित अवकाश छात्रों को राहत दे सकते हैं. अलग-अलग राज्यों और स्कूलों के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार छुट्टियों में बदलाव भी संभव है.

जुलाई में छुट्टियों की लिस्ट

दिनांक  राज्य दिन छुट्टियां 
16-07-2026 दिल्ली  गुरुवार रथयात्रा
16-07-2026 झारखंड  गुरुवार रथयात्रा
16-07-2026 उड़िशा  गुरुवार रथयात्रा
16-07-2026 पश्चिम बंगाल गुरुवार रथयात्रा
29-07-2026 उत्तर प्रदेश  बुधवार गुरू पुर्णिमा 
29-07-2026 बिहार  बुधवार गुरू पुर्णिमा 
29-07-2026 गुजरात  बुधवार गुरू पुर्णिमा 
29-07-2026 उत्तराखंड  बुधवार गुरू पुर्णिमा 
29-07-2026 मध्य प्रदेश  बुधवार गुरू पुर्णिमा 
29-07-2026 आंध्र प्रदेश  बुधवार गुरू पुर्णिमा 

नोट: रथ यात्रा सभी सरकारी स्कूलों के लिए ज़रूरी छुट्टी नहीं है. कुछ चुने हुए स्कूल या इंस्टिट्यूट अपने लोकल हॉलिडे कैलेंडर के हिसाब से छुट्टी मना सकते हैं.

You Might Be Interested In

स्टूडेंट्स ऑफिशियल स्कूल सर्कुलर चेक करें 

ऊपर दी गई टेबल में जुलाई 2026 में होने वाली छुट्टियों के बारे में बताया गया है. राज्य सरकार, CBSE, ICSE, या प्राइवेट बोर्ड से जुड़े स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों के आधार पर और छुट्टियां जारी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे छुट्टियों के शेड्यूल में किसी भी अपडेट या बदलाव के लिए ऑफिशियल स्कूल नोटिस चेक करें.

Tags: home-hero-pos-4July 2026 school holiday listJuly school holidays 2026school holidays India July
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट की फैंस ने की...

June 29, 2026

Rivva Kishan: लुक्स में हीरोइनों को मात देती हैं रवि...

June 29, 2026

त्वचा पर निखार लाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 29, 2026

ज्यादा चिकन खाने से क्या होता है?

June 29, 2026

कौन हैं श्रेष्ठा अय्यर?

June 29, 2026

तीसरे पार्ट के साथ लौटेंगी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

June 29, 2026
July 2026 School Holiday List: जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

July 2026 School Holiday List: जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां
July 2026 School Holiday List: जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां
July 2026 School Holiday List: जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां
July 2026 School Holiday List: जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट यहां