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JoSAA Counselling 2026 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक, अब आगे करना होगा ये काम

JoSAA Counselling 2026 Round 1 Result Declared: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) ने काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है. इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार सीधे इस लिंक josaa.nic.in के जरिए चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: June 13, 2026 11:40:00 AM IST

JoSAA Counselling 2026 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है.
JoSAA Counselling 2026 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है.


JoSAA Counselling 2026 Round 1 Result Declared: देशभर के लाखों इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) ने 13 जून 2026 को काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने JoSAA Counselling 2026 में भाग लिया था, वे अब अपनी JEE Main या JEE Advanced लॉगिन जानकारी की मदद से आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर सीट आवंटन की स्थिति देख सकते हैं.

JoSAA काउंसलिंग देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में बीटेक और अन्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. इसके माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIITs) और अन्य सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (GFTIs) में सीटों का आवंटन किया जाता है.

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सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

राउंड 1 में सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यह प्रक्रिया 13 जून से 26 जून 2026 तक जारी रहेगी. ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान अभ्यर्थियों को सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और यदि सत्यापन प्राधिकरण की ओर से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब देना होगा.

यदि उम्मीदवार समय पर फीस जमा नहीं करते हैं, तो उनकी सीट सुरक्षित नहीं मानी जाएगी. इसलिए JoSAA ने सभी अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार न करने की सलाह दी है.

JoSAA Counselling 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी: 13 जून 2026
ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस भुगतान और दस्तावेज अपलोड: 13 जून से 26 जून 2026
सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 26 जून 2026
फीस भुगतान से जुड़ी समस्याओं के समाधान की तिथि: 29 जून 2026
सत्यापन संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने की अंतिम तिथि: 29 जून 2026
राउंड 2 सीट अलॉटमेंट की घोषणा: 30 जून 2026

फीस भुगतान में समस्या आने पर क्या करें?

JoSAA ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 29 जून 2026 को एक विशेष समाधान विंडो निर्धारित की है. जिन छात्रों ने अंतिम तिथि से पहले फीस भुगतान का प्रयास किया है लेकिन तकनीकी कारणों से भुगतान सफल नहीं हुआ, वे इस अवधि में अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं.

राउंड 2 की तैयारी शुरू करें

पहले राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 जून 2026 को दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों को अपनी पसंद की सीट नहीं मिली है, वे आगामी राउंड्स में बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद रख सकते हैं. इसलिए सभी अभ्यर्थियों को नियमित रूप से JoSAA पोर्टल पर अपडेट चेक करते रहने की सलाह दी जाती है.

JoSAA Counselling 2026 इंजीनियरिंग छात्रों के लिए उनके सपनों के संस्थान तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर है. ऐसे में सभी जरूरी प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं का पालन करना बेहद आवश्यक है.

Tags: IITJoSAA Counselling
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