जेईई एडवांस्ड पास करने के बाद भूल गए इस काम को करना, तो IIT का सपना रह जाएगा अधूरा, आज ही करें यह काम

JoSAA Counselling 2026 Registration Last Date Today: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) आज, 11 जून 2026 को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया बंद करने जा रहा है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास यह प्रक्रिया पूरी करने का आखिरी मौका है.

JoSAA काउंसलिंग के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) और अन्य सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (GFTI) में स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है.

किन छात्रों को मिलेगा काउंसलिंग में भाग लेने का मौका?

IIT में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए JEE Advanced 2026 में सफल होना अनिवार्य है. वहीं NIT, IIIT और GFTI में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के पास वैध JEE Main 2026 स्कोर होना चाहिए. इसके अलावा संबंधित संस्थानों द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना आवश्यक होगा.

रैंक और पसंद के आधार पर होती है सीट अलॉटमेंट

JoSAA की केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया में उम्मीदवारों को उनकी ऑल इंडिया रैंक, श्रेणी, आरक्षण नियमों और भरे गए विकल्पों के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं. यही कारण है कि चॉइस फिलिंग को पूरी सावधानी के साथ भरना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. छात्रों की सुविधा के लिए JoSAA ने दो मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड भी आयोजित किए हैं। इससे उम्मीदवार यह समझ सकते हैं कि उनकी वर्तमान पसंद के आधार पर किस प्रकार के संस्थान या कोर्स मिलने की संभावना है.

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पसंदीदा शाखाओं और संस्थानों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह समीक्षा कर लें. एक बार विकल्प लॉक होने के बाद उनमें बदलाव संभव नहीं होगा.

JoSAA Counselling 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक पोर्टल josaa.nic.in पर जाएं.

JoSAA Counselling 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.

JEE Main या JEE Advanced के लॉगिन विवरण दर्ज करें.

अपनी व्यक्तिगत जानकारी सत्यापित करें.

पसंदीदा संस्थान और कोर्स चुनें.

विकल्पों को प्राथमिकता क्रम में व्यवस्थित करें.

चॉइस सेव करें और अंतिम समीक्षा करें.

निर्धारित समय सीमा से पहले विकल्प लॉक करें.

कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

आगे क्या होगा?

रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद JoSAA विभिन्न चरणों में सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी करेगा. इसके बाद उम्मीदवारों को सीट स्वीकार करनी होगी, निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा और संस्थान की रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी. जो छात्र देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों में प्रवेश का सपना देख रहे हैं, उनके लिए JoSAA Counselling 2026 का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है.