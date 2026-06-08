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JoSAA Mock Seat Allotment 2026 Released: पहली मॉक सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना सीट स्टेटस

JoSAA Counselling 2026 की पहली मॉक सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो गई है. इसके बारे में नीचे विस्तार से इस लिंक josaa.admissions.nic.in के जरिए चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 8, 2026 2:49:47 PM IST

JoSAA Counselling 2026 First mock seat allotment लिस्ट जारी हो गई है.
JoSAA Counselling 2026 First mock seat allotment लिस्ट जारी हो गई है.


JoSAA Mock Seat Allotment 2026 Released: इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) ने काउंसलिंग 2026 के तहत पहली मॉक सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पसंद (Choice Filling) दर्ज की है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना संभावित सीट आवंटन देख सकते हैं.

मॉक सीट अलॉटमेंट छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि उनकी वर्तमान पसंद और रैंक के आधार पर उन्हें किस संस्थान और कोर्स में सीट मिलने की संभावना है. इससे उम्मीदवार अंतिम सीट लॉकिंग से पहले अपनी प्राथमिकताओं में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं.

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क्या है मॉक सीट अलॉटमेंट का महत्व?

JoSAA द्वारा जारी की गई मॉक सीट अलॉटमेंट लिस्ट वास्तविक सीट आवंटन नहीं होती, बल्कि यह उम्मीदवारों को उनकी संभावित सीट स्थिति का पूर्वानुमान देती है. यह प्रक्रिया छात्रों को अपनी पसंद को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का अवसर प्रदान करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि मॉक अलॉटमेंट के आधार पर उम्मीदवार अपनी पसंद में रणनीतिक बदलाव कर बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, जिससे अंतिम राउंड में मनचाहा संस्थान मिलने की संभावना बढ़ जाती है.                    

JoSAA Mock Seat Allotment 2026 ऐसे करें चेक

JoSAA की आधिकारिक वेबसाइट josaa.admissions.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध “JoSAA Counselling 2026 Mock Seat Allocation” लिंक पर क्लिक करें.
अपनी लॉगिन जानकारी जैसे JEE आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर प्रदर्शित मॉक सीट अलॉटमेंट परिणाम देखें.
भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

राउंड 1 सीट अलॉटमेंट कब होगा?

JoSAA के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पहले राउंड की वास्तविक सीट अलॉटमेंट सूची 13 जून 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और सीट स्वीकृति शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि उनका प्रवेश सुरक्षित रह सके.

इन संस्थानों में मिलेगा प्रवेश

JoSAA Counselling 2026 के माध्यम से देश के 138 प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा. इनमें शामिल हैं:

23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs)
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु
31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs)
IIEST शिबपुर
26 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIITs)
56 अन्य सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थान (GFTIs)

IIT और IISc में प्रवेश JEE Advanced 2026 रैंक के आधार पर होगा, जबकि NIT, IIIT और GFTI संस्थानों में सीट आवंटन JEE Main 2026 रैंक के अनुसार किया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए सलाह

मॉक सीट अलॉटमेंट को अंतिम परिणाम न मानें। यह अपनी पसंद का पुनर्मूल्यांकन करने और बेहतर निर्णय लेने का अवसर है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें और काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ी सभी समयसीमाओं का पालन करें.

Tags: IITjee
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