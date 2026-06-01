JoSAA Counselling 2026: जेईई कर लिया पास, लेकिन इसके बिना नहीं पूरा होगा IIT का सपना, चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

JoSAA Counselling 2026: जेईई एडवांस्ड 2026 का परिणाम घोषित होने के बाद हजारों छात्र अब अपने इंजीनियरिंग करियर के सबसे महत्वपूर्ण चरण की तैयारी में जुट गए हैं. परीक्षा में सफल होने के बाद अगला कदम JoSAA Counselling है, जिसके माध्यम से IITs, NITs, IIITs और अन्य सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (GFTIs) में सीटों का आवंटन किया जाता है.

यह प्रक्रिया छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सही विकल्पों का चयन उनके भविष्य की दिशा तय कर सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को काउंसलिंग से जुड़ी सभी जानकारी पहले से समझ लेनी चाहिए.

JoSAA Counselling 2026 क्या है?

JoSAA (Joint Seat Allocation Authority) देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करता है. JEE Advanced क्वालिफाई करने वाले छात्र IITs में प्रवेश के लिए पात्र होते हैं, जबकि JEE Main के आधार पर NITs, IIITs और GFTIs में एडमिशन मिलता है. काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, सीट स्वीकार करना और दस्तावेज़ सत्यापन जैसे कई महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं.

JoSAA Counselling 2026 के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

JoSAA की आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाएं.

JEE क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें.

व्यक्तिगत जानकारी सत्यापित करें.

कॉलेज और ब्रांच की पसंद भरें.

चॉइस लॉक करना न भूलें.

पसंदों की सूची तैयार करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे लॉक करना जरूरी है. समय पर लॉक न करने पर अंतिम सेव की गई पसंदें स्वतः स्वीकार मानी जा सकती हैं.

सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना होगा?

JoSAA कई राउंड में सीट आवंटन परिणाम जारी करता है. यदि किसी उम्मीदवार को सीट मिलती है तो वह उपलब्ध विकल्पों में से Freeze, Float या Slide का चयन कर सकता है. सीट मिलने के बाद छात्रों को निर्धारित समय के भीतर सीट स्वीकार करने की फीस जमा करनी होगी और ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे. समयसीमा का पालन करना बेहद जरूरी है, अन्यथा सीट रद्द भी हो सकती है.

जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें

काउंसलिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज़ पहले से तैयार रखने चाहिए:

JEE Main या JEE Advanced स्कोरकार्ड

कक्षा 10वीं का प्रमाणपत्र (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)

कक्षा 12वीं की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट

श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

वैध पहचान पत्र (ID Proof)

हालिया पासपोर्ट साइज फोटो

सफलता के लिए ध्यान रखें ये बातें

JoSAA Counselling केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके पसंदीदा इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश का अंतिम और निर्णायक चरण है. इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, कॉलेजों और ब्रांचों की जानकारी अच्छी तरह जांचें और सभी आधिकारिक अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें. सही योजना और सावधानी के साथ भरी गई पसंदें आपके सपनों के IIT या अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान तक पहुंचने का रास्ता आसान बना सकती हैं.