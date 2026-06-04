IIT-NIT में कैसे मिलता है सीट, किन-किन बातों को रखना होता है ध्यान? यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब

JoSAA Counselling 2026: जेईई एडवांस्ड 2026 का परिणाम घोषित होने के बाद अब उम्मीदवारों का पूरा ध्यान JoSAA Counselling 2026 पर केंद्रित हो गया है. अच्छी रैंक हासिल करने के बाद सही कॉलेज और ब्रांच का चयन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना.

IITs, NITs, IIITs, IISc और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए JoSAA काउंसलिंग एक अहम प्रक्रिया है. यदि आप भी JoSAA Counselling 2026 में भाग लेने जा रहे हैं, तो यहां सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवालों के आसान और स्पष्ट जवाब दिए गए हैं.

JoSAA के माध्यम से किन संस्थानों में प्रवेश मिलता है?

JoSAA के जरिए देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है. इनमें IITs, IISc Bengaluru, NITs, IIITs, IIEST Shibpur, School of Planning and Architecture (SPA) और अन्य सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थान शामिल हैं.

क्या JoSAA रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

हां, केवल JEE Main या JEE Advanced में रैंक हासिल कर लेना पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवारों को JoSAA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है. बिना रजिस्ट्रेशन के सीट आवंटित नहीं की जाएगी.

सीट अलॉटमेंट कैसे होता है?

सीट आवंटन उम्मीदवार की रैंक, श्रेणी (Category), सीट उपलब्धता, आरक्षण नियमों और चॉइस फिलिंग के दौरान भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है. सिस्टम उपलब्ध विकल्पों में से उम्मीदवार को सर्वोत्तम संभव सीट आवंटित करता है.

मॉक सीट अलॉटमेंट क्यों महत्वपूर्ण है?

मॉक सीट अलॉटमेंट उम्मीदवारों को यह समझने में मदद करता है कि उनकी वर्तमान पसंद और रैंक के आधार पर उन्हें कौन-सी सीट मिल सकती है. इससे वे अंतिम समय से पहले अपनी चॉइस लिस्ट में सुधार कर सकते हैं.

क्या चॉइस लॉक होने के बाद बदलाव संभव है?

यदि चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि नहीं निकली है, तो उम्मीदवार OTP सत्यापन के माध्यम से अपनी चॉइस अनलॉक करके संशोधन कर सकते हैं. हालांकि, अंतिम तिथि के बाद किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा.

अगर चॉइस लॉक करना भूल जाएं तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में JoSAA सिस्टम अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवार की सेव की गई अंतिम चॉइस लिस्ट को स्वतः लॉक कर देता है और उसी के आधार पर सीट आवंटन किया जाता है.

सीट मिलने के बाद क्या करना होगा?

सीट आवंटित होने पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी. इसमें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना और Freeze, Float या Slide विकल्प चुनना शामिल है.

SAF और PAF क्या हैं?

SAF (Seat Acceptance Fee) सीट मिलने के तुरंत बाद जमा करनी होती है ताकि उम्मीदवार अपनी सीट स्वीकार कर सके. वहीं PAF (Partial Admission Fee) अंतिम राउंड के बाद NIT+ सिस्टम में सीट बनाए रखने वाले उम्मीदवारों से ली जाती है.

Freeze, Float और Slide विकल्प क्या हैं?

Freeze: वर्तमान सीट स्वीकार करके आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना.

Float: वर्तमान सीट बनाए रखते हुए किसी अन्य संस्थान में बेहतर विकल्प मिलने की प्रतीक्षा करना.

Slide: उसी संस्थान में उच्च प्राथमिकता वाले कोर्स के लिए अपग्रेड का अवसर बनाए रखना.

क्या बाद में विकल्प बदले जा सकते हैं?

उम्मीदवार Float से Slide या Freeze में और Slide से Freeze में बदल सकते हैं. लेकिन एक बार Freeze चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता.

यदि बाद के राउंड में बेहतर सीट मिल जाए तो क्या होगा?

यदि उम्मीदवार ने Float या Slide चुना है और बेहतर विकल्प मिलता है, तो पुरानी सीट स्वतः रद्द हो जाती है और नई सीट आवंटित हो जाती है. इसके बाद पुरानी सीट पर वापस लौटने का विकल्प नहीं होता.

JoSAA Counselling 2026 केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपके करियर की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण चरण है. इसलिए चॉइस फिलिंग सोच-समझकर करें, सभी डेडलाइन का ध्यान रखें और Freeze, Float तथा Slide जैसे विकल्पों को अच्छी तरह समझकर निर्णय लें.