छात्रों के लिए खुशखबरी! नवोदय विद्यालय ने 9वीं-11वीं प्रवेश की लास्ट डेट बढ़ाई, जानिये कैसे करें आवेदन

JNVST Admission 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. आज हम आपको बतायेंगे कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बारे में तो चलिये जानते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 22, 2025 10:21:48 PM IST

JNVST Class 9, 11 Admission 2026: नवोदय विधालय समिति (NVS) ने कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. जिन छात्रों और अभिभावक ने अभी तक आवेदन नही किया है. वे जल्दी से आवेदन कर लें. क्योंकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक कर दिया गया है. छात्रों के पास कल तक समय है. अगर आप नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक हैं. तो इस अवसर को हाथ से न जानें दें. पंजीकरण के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.nic.in पर जाना होगा.

जानें कब सुधारेंगे

यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है तो उन्हें उसे सुधारने के लिए 24 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया जाएगा. कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जेएनवीएसटी प्रवेश 2026 के लिए चयन परीक्षा 7 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी. छात्रों को पंजीकरण के दौरान कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.

JNVST कक्षा 9वीं और 11वीं परीक्षा पैटर्न

एनवीएस प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए 2.30 मिनट का समय आवंटित किया जायेगा. जिसमें दिव्यांग छात्रों के लिए अलावा 50 मिनट का समय होगा. परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे. कक्षा 9 के लिए जेएनवीएसटी प्रवेश परीक्षा 2026 के परीक्षा पैटर्न में अंग्रेजी (15 प्रश्न), हिंदी (15 प्रश्न), गणित (35 प्रश्न) और सामान्य विज्ञान (35 प्रश्न) जैसे विषय शामिल हैं, जिनके कुल 100 अंक होगा.

कुल परीक्षा समय दो घंटे तीस मिनट का होगा. कक्षा 11 के लिए जेएनवीएसटी प्रवेश परीक्षा 2026 के पैटर्न में मानसिक योग्यता, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक के 20 प्रश्न और 20 अंक होगा.

Tags: Admission 2026JNVST AdmissionJNVST newsNavodaya VidyalayaNavodaya Vidyalaya news
