JNVST Class 6 Result 2026 Out: ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड, जानें मेरिट लिस्ट और सेलेक्शन प्रोसेस की पूरी डिटेल

JNVST Class 6 Result 2026 Out: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2026 के परिणाम जारी कर दिए हैं. जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. यह परीक्षा समर बाउंड स्कूलों के लिए 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी.

रिजल्ट जारी, मेरिट के आधार पर चयन

JNVST कक्षा 6 का रिजल्ट पूरी तरह मेरिट के आधार पर तैयार किया गया है. स्कोरकार्ड में छात्र का नाम, प्राप्त अंक, पास/फेल स्टेटस और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है. इसमें पास होने के लिए कोई फिक्स कटऑफ नहीं होती, बल्कि चयन सूची आरक्षण मानदंडों को ध्यान में रखकर जारी की जाती है. चयनित छात्रों को स्पीड पोस्ट और SMS के जरिए भी सूचना दी जाती है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट ‘navodaya.gov.in’ पर जाएं और ‘Latest @ NVS’ सेक्शन में उपलब्ध JNVST कक्षा 6 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद ‘View Individual Result’ विकल्प चुनकर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट भी लिया जा सकता है.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए पहले वेबसाइट पर लॉगिन करें. फिर रिजल्ट लिंक पर जाकर आवश्यक डिटेल्स भरें. स्क्रीन पर दिख रहे स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसकी हार्डकॉपी अपने पास रखें. यह डॉक्यूमेंट आगे एडमिशन प्रक्रिया में काम आएगा, इसलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है.

फेज-2 परीक्षा और एडमिट कार्ड अपडेट

JNVST कक्षा 6 के फेज-2 की परीक्षा 11 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी. इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें छात्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय और दिशा-निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा में कुल 80 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित हैं. फेज-2 का रिजल्ट मई 2026 तक आने की उम्मीद है.

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